A la hora de elegir un destino para viajar a Brasil, muchos buscan las playas que tiene el país vecino, que son muy variadas y en su mayoría conocidas por su belleza. En ese sentido, la inteligencia artificial puede ayudar a determinar cuáles son las mejores.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Cuáles son las mejores playas de Brasil, según la inteligencia artificial

Al consultarle a ChatGPT al respecto, señaló que “Brasil cuenta con una enorme diversidad de playas, con propuestas que van desde destinos muy turísticos hasta paraísos naturales casi vírgenes". En ese sentido, ofreció un listado de las más valoradas en el país limítrofe, considerando belleza natural, calidad del mar, servicios y experiencia general:

Baía do Sancho y Praia do Leão (Pernambuco)

Las playas de Fernando de Noronha, Brasil, son algunas de las mejores en el país Andre Maceira - Shutterstock

Fernando de Noronha es el destino de playa más prestigioso de Brasil. Sus playas tienen aguas extremadamente transparentes, con tonos turquesa, y la vida marina es abundante. Baía do Sancho suele encabezar rankings internacionales por su paisaje, su preservación ambiental y sus condiciones para realizar actividades marítimas, como puede ser el buceo y el snorkel. Por su parte, Praia do Leão se destaca por su estado casi virgen y por ser una zona de desove de tortugas marinas. Ambas playas representan lo mejor del turismo sustentable en el país vecino. Su acceso es limitado y regulado, lo que garantiza un entorno cuidado y exclusivo.

Praia dos Carneiros (Pernambuco)

Ubicada cerca de Porto de Galinhas, se distingue por su postal de palmeras, arena clara y mar tranquilo. Cuenta con una pequeña iglesia llamada Capela de São Benedito que se encuentra frente al mar y es considerado es uno de sus íconos. Resulta ideal para quienes buscan una playa relajada, con belleza escénica y buenas opciones gastronómicas sin una convocatoria excesiva del turismo.

Jericoacoara (Ceará)

Combina playas amplias, dunas, lagunas de agua dulce y atardeceres muy reconocidos. La Praia de Jericoacoara y la Lagoa do Paraíso ofrecen paisajes únicos. Es un destino elegido tanto por quienes buscan descanso como por quienes practican kitesurf o windsurf. El acceso no es sencillo, pero esa dificultad forma parte de su encanto.

Praia do Espelho (Bahía)

Praia do Espelho es una playa tranquila con piletones naturales

Se encuentra entre Trancoso y Caraíva y es considerada una de las playas más lindas del litoral bahiano. Con marea baja, se forman piscinas naturales que reflejan el cielo, lo que da origen a su nombre. Es una playa más tranquila, con poca infraestructura, por lo cual es recomendada para quienes priorizan el contacto con la naturaleza.

Praia de Maragogi (Alagoas)

Ubicada en el litoral norte de Alagoas, es conocida como el “Caribe brasileño” por el color de sus aguas y su arena clara. Su principal atractivo son las galés, piscinas naturales que se forman con marea baja a varios metros de la costa, ideales para snorkel y observación de peces. El mar suele ser muy calmo, lo que la convierte en una excelente opción para viajes en familia y para quienes buscan aguas transparentes sin oleaje fuerte. Además, cuenta con buena infraestructura turística, pero sin perder su encanto natural.

Copacabana e Ipanema (Río de Janeiro)

Aunque no son las más tranquilas ni las más vírgenes, tienen un valor simbólico y cultural enorme. Ipanema se caracteriza por su ambiente más sofisticado y su público diverso, mientras que Copacabana ofrece una experiencia urbana intensa, con servicios, ferias y actividad constante.

Praia de Pipa (Río Grande do Norte)

Praia de Pipa, Rio Grande do Norte, es un destino recomendado en Brasil por sus playas y oferta gastronómica Wikipedia

Es conocida por sus acantilados, su vegetación y la presencia frecuente de delfines. Combina playas abiertas con otras más protegidas, ideales para nadar. El pueblo tiene una buena oferta gastronómica y un clima relajado, muy apreciado por viajeros argentinos.

Lopes Mendes (Río de Janeiro)

En Ihla Grande, una isla que se encuentra estado brasileño de Río de Janeiro, se encuentra esta playa que se destaca por su arena blanca, su mar limpio y su entorno selvático. No hay construcciones ni grandes servicios, lo que refuerza su atractivo natural. Resulta una excelente opción si se busca una playa extensa y poco intervenida.