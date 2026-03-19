Un municipio busca cobrar una tasa a vuelos hacia Buenos Aires que aún no operan

La aerolínea regional Humming Airways evalúa sumar dos nuevos destinos a su red a partir de abril: Tres Arroyos y Coronel Suárez. De concretarse, ambas ciudades se integrarían al esquema de rutas que la compañía ya opera en la provincia de Buenos Aires, actualmente con conexiones entre Tandil, Olavarría y la ciudad de Buenos Aires.

“Estamos volando a Paraná, Concordia y Villa Gesell, y retomando Olavarría y Tandil, con muchas posibilidades de sumar dos destinos nuevos: Tres Arroyos y Coronel Suárez. Con eso, la ruta Tandil-Olavarría se dividiría en dos: Olavarría–Coronel Suárez–Buenos Aires y Tandil–Tres Arroyos–Buenos Aires. Estamos trabajando comercialmente en esas plazas para poder cerrar la operación y comenzar en abril. Así alcanzaríamos siete destinos activos”, señaló Francisco Errecart, CEO de la empresa, en diálogo con LA NACION.

No obstante, la iniciativa enfrenta una incertidumbre en Tres Arroyos. Según explicó el ejecutivo, la reciente aprobación en el Concejo Deliberante local de una tasa de Servicios Aeronáuticos aplicada a los usuarios del aeropuerto demora la definición. “Aún no está del todo claro si la tasa se implementará. Es uno de los factores por los que seguimos evaluando la operación, más allá de los acuerdos comerciales y la ecuación mínima de la ruta”, indicó.

Días atrás, la compañía presentó el servicio que está sujeto a la firma de un convenio con el municipio en relación con las tasas aeroportuarias.

El esquema inicial contempla dos frecuencias semanales: los lunes, con salida desde Aeroparque a las 11, y los miércoles, a las 16.30. La aeronave arribará al aeródromo de Tres Arroyos, realizará una breve escala y regresará a la ciudad de Buenos Aires. Según la demanda, se incorporará una escala técnica en Tandil.

Francisco Errecart, uno de los socios de Humming Airways Santiago Filipuzzi

Uno de los diferenciales será la operatoria desde la terminal de vuelos privados de Aeroparque, lo que permitirá a los pasajeros embarcar en aproximadamente 30 minutos, sin pasar por los procesos habituales de las aerolíneas comerciales.

El servicio se prestará con un avión Fairchild MetroLiner 23, con capacidad para 19 pasajeros, aunque inicialmente se limitará a entre 13 y 15 plazas debido a la extensión de la pista del aeródromo local, en resguardo de la seguridad operativa. El tiempo estimado de vuelo directo será de una hora y 15 minutos.

En cuanto a la política comercial, la empresa prevé ofrecer paquetes de preventa —no nominales— orientados a empresas y grupos familiares, con valores de entre US$110 y US$130 por tramo. Los pasajes individuales, en tanto, se comercializarán a través de su sitio web a un precio aproximado de US$150 por tramo.

El caso de Bariloche

En este contexto, en los últimos días se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que podría incidir en el debate sobre la aplicación de tasas locales en aeropuertos. El máximo tribunal se pronunció en contra de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que pretendía aplicar tributos al aeropuerto internacional emplazado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, bajo jurisdicción federal.

La Corte ratificó así un criterio ya establecido en 2024, cuando declaró la inconstitucionalidad de normas provinciales de Río Negro que incorporaban esos terrenos al ejido municipal. La causa había sido impulsada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), con el objetivo de poner fin a la incertidumbre sobre las potestades de control e imposición de tasas sobre la concesionaria aeroportuaria.

En su voto, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, sostuvo que correspondía remitirse a la inconstitucionalidad previamente declarada, mientras que Carlos Rosenkrantz afirmó que la potestad tributaria reclamada por el municipio involucraba servicios ajenos a su competencia. En la misma línea, Ricardo Lorenzetti consideró que, al tratarse de un área dentro de una reserva nacional, la jurisdicción municipal carece de facultades para ejercer poder de policía e imponer tributos.

El fallo deja sin efecto cualquier intento de la comuna de aplicar tasas o controles sobre el aeropuerto ubicado en ese ámbito.