Humming Airways suspendió rutas durante el verano y solo vuela a los destinos turísticos Villa Gesell, Concordia y Paraná

La flamante aerolínea regional Humming Airways adecuó su operación durante los meses de verano y, durante enero y febrero, solo volará desde el Aeroparque Jorge Newbery a las ciudades turísticas de Villa Gesell, Concordia y Paraná.

De esta forma, no está conectando Buenos Aires con Tandil, Olavarría, Villa María y Venado Tuerto hasta marzo.

“Desde hace más de un año que les habíamos notificado a las empresas que en verano se cortaba la frecuencia por dos meses y luego se retoma. Y esto es para poder poner más frecuencias en las otras rutas turísticas, que son Villa Gesell, Concordia y Paraná, que hoy están andando muy bien, con aviones llenos. En resumen, se pausaron porque había menos actividad empresarial en estas fechas, por vacaciones”, dijo a LA NACION Francisco Simón Errecart, CEO de Humming Airways.

En tanto, señaló que en marzo retomarán las rutas y que están trabajando para dividir la ruta Buenos Aires-Olavarría-Tandil y hacer Buenos Aires-Olavarría–Coronel Suárez y Buenos Aires-Tandil–Tres Arroyos, con lo cual sumarían dos nuevos destinos.

Francisco Errecart, de Humming Airways Santiago Filipuzzi

Originalmente, la empresa comenzó a operar utilizando un avión alquilado a Royal Class, pero hacia finales de 2025 adquirió su primer Metro 23, lo cual, aseguraron, les permitiría bajar las tarifas.

Según su sitio web, un vuelo de ida a Villa Gesell, con una duración de 50 minutos, cuesta desde US$93,10 al tipo de cambio MEP, mientras que a Paraná (45 minutos) sale desde US$115 y a Concordia (45 minutos) desde US$135.

Villa Gesell no tenía vuelos regulares desde hace 15 años y Concordia tampoco contaba con conectividad aérea (recientemente se inauguró el aeropuerto). En el caso de Paraná, también llega Aerolíneas Argentinas, que tiene cinco frecuencias semanales.

“Queremos ofrecer una alternativa diferencial que combine rapidez, comodidad y servicios de calidad. Con beneficios como fast pass, sala VIP y Wi-Fi a bordo, buscamos que cada pasajero tenga una experiencia ágil y segura, acercando distancias y generando más oportunidades para Entre Ríos”, señaló Errecart durante el lanzamiento de la ruta a Paraná.

En tanto, el secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, dijo que la nueva ruta mejora la conectividad de la provincia: “Es un paso que nos integra mejor al país y genera más oportunidades para los entrerrianos”.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernaudo, subrayó que la frecuencia con Aeroparque es una herramienta concreta para el desarrollo económico. “Permite a empresas y proveedores contar con traslados más ágiles y prácticos y, al mismo tiempo, fortalece el vínculo con Buenos Aires en materia de inversiones y actividad productiva”, agregó.

Finalmente, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que cada nueva conexión aérea es una puerta que se abre para Entre Ríos. “Ganamos tiempo, competitividad y más posibilidades para que nuestra provincia crezca y se desarrolle”, cerró.