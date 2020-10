El plan Guzmán. Posiciones encontradas entre los empresarios tras los anuncios

Los empresarios valoran las iniciativas anunciadas ayer por el ministro Guzmán, pero creen que no resuelven los problemas de fondo de la economía argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Un buen primer paso que, sin embargo, no alcanza para penetrar en el núcleo duro de los problemas de la economía argentina. Con matices, así evalúan empresarios de distintos sectores a las medidas comunicadas ayer por el ministro Martín Guzmán, que incluyeron anuncios específicos para los complejos agroindustrial, industrial, minero y de la construcción.

El listado de medidas dispuesto por el Gobierno apunta a incentivar el ingreso de dólares al país e incluye la baja temporal de las retenciones para la soja y del sector de la minería; la reducción de los derechos de exportación según el valor agregado y la disposición de incentivos fiscales para estimular la construcción, entre otros puntos.

Los anuncios fueron una señal positiva para la industria, dice José Urtubey, director de Celulosa Argentina y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Estimulan la exportación con la baja de retenciones para los productos de valor agregado e incrementando los reintegros y también canalizan a que el ahorro argentinos se vuelque en la producción", resume.

De todos modos, considera que "continúa el desafío de la generación de dólares, que va a ser difícil". "Estamos atravesando una crisis peor que la de 2001 y los mercados internacionales también están complicados", describe.

La reacción más dura a los anuncios fue tal vez la del campo, que recibió una baja transitoria de las retenciones para la soja (del 33 al 30% para el grano y al 28% para la industria de subproductos). "En las medidas no hay ninguna solución y no va a tener ningún diferencial para la liquidación de granos", considera Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Para el representante del campo "lo que no hay es confianza", que según su visión sería la llave para atacar la debilidad de las reservas del Banco Central. "Hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos", añade.

Además, Pelegrina anticipa que las medidas "caerán mal a su sector". "En este momento es una señal contraproducente porque nosotros ya tuvimos un conflicto a principio de año cuando se anunció el aumento de las retenciones y se pidió un cese comercial del granos", precisa.

"Nosotros celebramos estas medidas y creemos que son muy bienvenidas", apunta Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). "Veníamos trabajando con el Gobierno nacional y proponiendo incentivos para la inversión privada en la construcción y un gran tema que hace a la vida de todos que es el crédito hipotecario y la posibilidad de acceder a una vivienda con una cuota que se actualice de acuerdo a la evolución de los salarios", añade. Según lo anunciado ayer, se otorgarán beneficios impositivos para el inicio de nuevos proyectos y un fondo para créditos hipotecarios.

Para Szczech las cuestiones de fondo se resuelven "día a día" y es imposible desactivar los grandes problemas del país de un momento a otro. "Este es un excelente primer paso y por supuesto, hay mucho para mejorar" insiste. En el corto plazo, cree que las medidas generarán mayor inversión privada y aumentarán la formalidad en la construcción.

"Si el crédito hipotecario se impone y el volumen es importante, generará que toda la cadena de valor de la unidad se formalice. Eso nos va a ayudar a tener una mayor base impositiva y, adicionalmente, un combate a la desigualdad y la pobreza", sostiene.

En el sector de las pymes industriales también hicieron hincapié en la necesidad de generar confianza en la economía, lo que vendría de la mano de un plan económico integral con consenso de los diversos sectores políticos, empresarios y sindicales. Así lo asegura Pedro Cascales, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Hay medidas positivas y que CAME viene pidiendo hace tiempo, como la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales, el aumento de los reintegros a la exportación e instrumentos para canalizar inversión en pesos a la producción. Sin embargo, faltan medidas urgentes frente a esta crisis como tratar el proyecto de ley de concursos y quiebras -que ya tiene media sanción de Diputados- y una asistencia mayor vía ATP para las empresas pymes que aún no pueden recuperar su nivel de actividad", señala Cascales.

Por otro lado, considera que las medidas de apoyo a la exportación deberían ser políticas de estado que se mantengan en el tiempo y no estén atadas a las urgencias de cada Gobierno. "Las pymes exportadoras no llegan a 7000, sobre un universo de 600.000. Debemos lograr al menos triplicarlas y duplicar los montos exportados y eso solo se logra con políticas de mediano y largo plazo, estabilidad de moneda y baja de impuestos", detalla.

La industria demanda un plan de largo plazo para aumentar su capacidad exportadora

Alberto Carlocchia, titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), evalúa que las medidas anunciadas por Guzmán son "un primer paso necesario" y dan respuesta a uno de los reclamos del sector: la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que estableció un tope de 8% para los derechos de exportación de los metales.

Sin embargo, señala que "aún hay que profundizar el trabajo estratégico en los aspectos claves: incentivar la inversión, impulsar la competitividad y garantizar contexto jurídico y fiscal de estabilidad y reglas claras". Según estima, esas condiciones son la base para hacer crecer las exportaciones, pudiendo llegar a un aproximado de U$S10.000 millones anuales durante la próxima década.

