Este fin de semana, preocupado y enojado por los resultados de las PASO, el productor rural tucumano Gonzalo Blasco decidió mandar un audio de WhatsApp a un amigo:

"En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $ 5000 si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1° y el 10 de noviembre", dijo Blasco, que también es ingeniero agrónomo.

El audio se viralizó en varios grupos, al punto que otros patrones se sumaron a la iniciativa.

"Otros productores de la región me contestaron que harán lo mismo. Conozco a algunos que van a pagar $3000, otros $5000, otros hasta $10.000", aseguró en diálogo con LA NACION.

Blasco es el expresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) y en 2017 se postuló como diputado nacional suplente en la lista de Cambiemos que encabezaba José Cano.

"Mis empleados están contentos. Ellos sufrieron las medidas contra el campo que tomó Néstor Kirchner y que nos llevaron a la ruina. Saben de qué se trata y apoyan al presidente Mauricio Macri", dijo.

El productor aclaró que no se trata de "comprar votos". "No le decimos a quién votar. Esto es una promesa. Mis tres empleados, voten a quien voten, van a recibir ese dinero", consideró.

"Esto es una empresa, el dinero es mío y no del Estado. Es plata que tengo por mi trabajo", explicó, y contó que lo que debe preocupar es la campaña de otros candidatos en aquella provincia.

"Mucha gente aquí no vota libremente. Los candidatos del kirchnerismo acarrean a los votantes en un colectivo, es dan el voto y cuando salen de las escuelas les entregan bolsones o dinero. Eso es plata pública", dijo.

"Hay mucho miedo"

El productor aseguró: "Los productores tucumanos tienen mucho miedo porque el kirchnerismo nos odia. Si gana [Alberto] Fernández las cosas van a empeorar. Hoy las cosas no están bien, pero creo que tenemos un futuro".

Blasco contó que se comunicó con el excandidato a gobernador por Cambiemos, José Cano. "Me dijo que tenga cuidado, que no haga cosas por fuera de lo que permite la ley, pero estuvo de acuerdo con mi decisión porque no estoy haciendo nada malo.