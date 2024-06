Una conferencia con fuerte acento argentino en el Vaticano

Escuchar

El exministro de Economía Martín Guzmán participará mañana en una conferencia en el Vaticano que tendrá como tema central la deuda en el Sur Global. No será la única presencia argentina con la que contará el encuentro, puesto que también estará el Papa Francisco; Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, y Gustavo Beliz, miembro académico de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PASS), entre otros.

Coorganizada por la PASS y Columbia University Initiative for Policy Dialogue (IPD), la conferencia contará con la exposición del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

En este encuentro, que, como se dijo, tendrá como foco las crisis de deuda de los países del Sur Global, se discutirá acerca de qué reformas deberían urgentemente adoptarse para la arquitectura financiera y tributaria internacional para el financiamiento sostenible, así como las políticas de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según informaron los organizadores, algunas propuestas concretas que se tratarán serán la política de tasas de interés del FMI; la reducción de los sobrecargos de interés del Fondo, y la reintroducción de la ley Champerty, que prohíbe la actividad en los fondos “buitre”, en la legislación de Nueva York, y que había sido eliminada en 2004. Un proyecto de ley ya fue presentado.

Asimismo, los expositores hablarán sobre la baja de la tasa de interés para las deudas en default emitidas bajo la legislación de New York de 9% a la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos –un proyecto de ley ya fue presentado–, la nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) en el FMI, las reestructuraciones de deuda de los países en crisis, y propuesta del Tesoro de Estados Unidos presentada por el Subsecretario de Relaciones Internacionales, Jay Shambaugh.

La conferencia comenzará con un discurso del Papa Francisco sobre las deudas y el multilateralismo. Le seguirá un nutrido grupo, compuesto por ministros, secretarios de Estado, directivos de organismos internacionales, académicos, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil.

Además de los ya mencionados, otros argentinos que dirán presente serán Sebastián Ceria, fundador y presidente de Fundar, y Maia Colodenco, directora del Departamento de Iniciativas Globales de Suramericana Visión, y exsecretaria de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de la Nación.

Participarán además de esta conferencia Fernando Haddad, ministro de economía de Brasil; Jay Shambaugh, subsecretario de Relaciones Internacionales del Tesoro de Estados Unidos; Carlos Cuerpo, ministro de Economía de España; Emmanuel Moulin, jefe de gabinete del primer ministro de Francia; Antoinette Sayeh, deputy Managing Director del FMI; Markus Brunnermeier, profesor de Princeton University; Nadia Calviño, presidenta del Banco de Inversión de Europa y ex vicepresidenta de España; Jin Liqun, presidenta y Chair of the Board of Directors, Asian Infrastructure Investment Bank, y Albert Muchanga, comisionado de la Unión Africana.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios