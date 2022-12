Una de las mayores empresas del país entra en un nuevo negocio

escuchar

La empresa Central Puerto, dedicada a la producción de energía eléctrica, diversificó sus negocios y anunció ayer la adquisición de activos forestales del Grupo Masisa en la Argentina por US$70 millones, lo que representa la mayor transacción en el sector forestal de los últimos 30 años en el país. De esta manera, Central Puerto se convierte en la principal empresa argentina en el sector forestal, mercado en el que mayormente operan compañías de capitales extranjeros.

Central Puerto es una empresa de capitales argentinos, que cuenta con una trayectoria de más de 100 años en la industria energética. Sus principales accionistas son Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany, luego de que hace unas semanas se anunciara la salida del empresario Nicolás Caputo.

“En Central Puerto hemos tomado la decisión estratégica de invertir en todas aquellas industrias en las que el país presenta claras ventajas comparativas. Es así que nos complace anunciar la adquisición de los activos forestales de Masisa en Argentina”, dijo Fernando Bonnet, gerente general de Central Puerto.

Y agregó: “Estamos analizando alternativas de inversión alineadas con la tendencia mundial de desarrollar proyectos innovadores que elevan el desempeño ambiental de las empresas y contribuyen a los objetivos globales de descarbonización”.

Otro de los objetivos de Central Puerto es invertir en minería, donde están analizando proyectos de oro o cobre, que son metales más tradiciones que el litio, por ejemplo, donde en la Argentina es operado por grandes empresas chinas.

La adquisición de los activos forestales de Masisa Argentina implican la incorporación de más de 72.000 hectáreas de campos con potencialidad forestal, distribuidos entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, de las cuales aproximadamente unas 43.000 hectáreas se encuentran plantadas con eucalipto y pino, indicaron en la compañía.

“La Argentina tiene una de las tasas de crecimiento más altas no solo de la región, sino del mundo: los árboles crecen aproximadamente diez veces más rápido que en el hemisferio norte. Es por eso que el sector forestal en el que ingresa Central Puerto proporciona uno de los negocios con mayores ventajas competitivas y mayor potencial de crecimiento como generador de divisas de la Argentina. También puede significar una fuente de oportunidades de negocio futuras ligadas a bonos de carbono y generación de energía con biomasa”, dijeron en Central Puerto.

Central Puerto cotiza en la bolsa de Buenos Aires y, desde 2018, en la de Nueva York. El Estado tiene el 8% de las acciones a través del FGS de la Anses, que se nutrió de la estatización de las AFJP.

En la compañía negaron que estén analizando comprar las acciones de la empresa italiana Enel en Edesur, que anunció hace unas semanas su salida de la Argentina. “No es algo que estemos estudiando. Primero, porque nosotros estamos acostumbrados a un negocio business to business [B2B, servicio de empresa a empresa] y no tenemos relación con usuarios final, que eso requiere un expertise muy específico, del cual no tenemos mucho conocimiento. Además, el sector de distribución sigue estando con el problema de los subsidios y no tiene tarifas. Está ese conflicto latente de la sociedad a cada rato con los reclamos de los usuarios y sin tener un negocio rentable. Hoy no lo estamos mirando, pero no implica que eso no pueda cambiar”, dijeron.

