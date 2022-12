Nicolás Caputo se retiró del sector energético: vendió sus participaciones en Central Puerto y Edesur

escuchar

El empresario Nicolás Caputo le puso fin ayer a sus inversiones en el sector energético, luego de que vendiera sus participaciones en las empresas de generación eléctrica Central Puerto y la distribuidora Edesur. El “hermano del alma” del expresidente Mauricio Macri concentrará sus negocios en su empresa Mirgor, que se dedica a la fabricación de teléfonos y televisores en Tierra de Fuego, señalaron fuentes del sector energético.

Durante años, Caputo fue dueño del 23% de las acciones de la sociedad Sadesa, junto con los empresarios Carlos Miguens Bemberg (33,9%), Guillermo Reca (22,5%), la familia Escasany (13,6%) y los hermanos Ruete Aguirre (7%).

Sadesa, a su vez, tenía alrededor del 30% de las acciones de Central Puerto y menos de la mitad de participación en Distrilec, la compañía que tiene el control del 56% de las acciones de la distribuidora eléctrica Edesur (la mayoría accionaria de Distrilec la tiene la empresa italiana Enel).

A través de este mamuschka de sociedades, Caputo llegó a tener casi el 3% de las acciones de Central Puerto y menos del 1% de la participación de Edesur. Por más mínima que fuese su incidencia, Caputo tenía derecho a acceder a información contable de ambas compañías.

El exvicepresidente del PRO concentrará sus inversiones en Mirgor, donde es accionista minoritario a través de Il Tevere S.A., que tiene el 48% del control de la fabricante de televisores. El 52% restante de las acciones está en manos de accionistas individuales y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El año pasado, el Gobierno extendió los beneficios fiscales y aduaneros de promoción económica de Tierra del Fuego, que está en vigencia desde 1972, hasta 2038.

Sadesa ya no existe más como sociedad.Hoy cada uno de los entonces accionistas operan de forma individual a través de otras empresas. Se cree que los exsocios de Caputo le compraron al empresario su participación en Central Puerto. Ninguno de los socios llega a tener más del 11% del control accionario de la generadora eléctrica, pero, entre todos, mantienen alrededor del 30% de la participación total.

Hace poco tiempo, Centra Puerto modificó su estatuto para poder diversificar su matriz de negocio. Los objetivos de la empresa son invertir en minería y en el negocio forestal. “Estamos mirando bastante. En minería, el litio nos da un poco de vértigo por la competencia con empresas muy grandes, como las chinas. En principio nos enfocaríamos en oro o cobre, que son metales más tradicionales y más propicios para nosotros, que recién llegamos a la industria de la minería”, contaron a LA NACION fuentes de la empresa.

Central Puerto cotiza en la bolsa de Buenos Aires y, desde 2018, en la de Nueva York. El Estado tiene el 8% de las acciones a través del FGS de la Anses, que se nutrió de la estatización de las AFJP.

En la compañía negaron que estén analizando comprar las acciones de la empresa italiana Enel en Edesur, que anunció hace unas semanas su salida de la Argentina. “No es algo que estemos estudiando. Primero, porque nosotros estamos acostumbrados a un negocio business to business [B2B, servicio de empresa a empresa] y no tenemos relación con usuarios final, que eso requiere un expertise muy específico, del cual no tenemos mucho conocimiento. Además, el sector de distribución sigue estando con el problema de los subsidios y no tiene tarifas. Está ese conflicto latente de la sociedad a cada rato con los reclamos de los usuarios y sin tener un negocio rentable. Hoy no lo estamos mirando, pero no implica que eso no pueda cambiar”, dijeron.