LA NACION

Una economista explicó cuál es el gran desafío que ahora enfrenta Milei tras haber bajado la inflación

En la previa a la cadena nacional que el Presidente brindará esta noche, la directora de C&T Asesores María Castiglioni visitó los estudios de LN+, donde aseguró que “en la Argentina no faltan dólares”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Javier Milei y el futuro del modelo económico
Javier Milei y el futuro del modelo económicoAlfredo Sábat

El Presidente dará a conocer esta noche el Presupuesto 2026 en cadena nacional y la economista María Castiglioni visitó los estudios de LN+ para compartir su mirada al respecto. “El gran desafío es cómo hace Javier Milei para mantener el equilibrio fiscal, que es el ancla fundamental para haber bajado la inflación, pero sobre todo, ahora que hay un riesgo país alto, para mostrar solvencia ante los mercados", analizó.

Maria Castiglioni en LN+
Maria Castiglioni en LN+

En palabras de Castiglioni, “si queres aumentar un gasto: ¿qué otra cosa vas a ajustar? Porque en el camino productivo, para poder competir, hay una premisa: seguir bajando impuestos y desregular la economía“.

La economista María Castiglioni en LN+
La economista María Castiglioni en LN+

Desde la óptica de la directora de C&T Asesores, “para profundizar, necesitás reformas laborales y tributarias. Sin eso, el plan económico de este Gobierno es mucho más difícil y complejo”.

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Economía
  1. Una tensión que salió a la superficie
    1

    Una tensión que salió a la superficie

  2. Cuándo cobro la jubilación de septiembre si mi DNI termina en 5
    2

    Anses: cuándo cobro la jubilación de septiembre si mi DNI termina en 5

  3. Qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 15 al 19 de septiembre
    3

    Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 15 al 19 de septiembre

  4. Los 50 perros que cumplen una crucial misión en el extremo sur argentino
    4

    “Patrullaje”: los 50 perros que cumplen una crucial misión en el extremo sur argentino

Cargando banners ...