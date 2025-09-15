Una economista explicó cuál es el gran desafío que ahora enfrenta Milei tras haber bajado la inflación

El Presidente dará a conocer esta noche el Presupuesto 2026 en cadena nacional y la economista María Castiglioni visitó los estudios de LN+ para compartir su mirada al respecto. “El gran desafío es cómo hace Javier Milei para mantener el equilibrio fiscal, que es el ancla fundamental para haber bajado la inflación, pero sobre todo, ahora que hay un riesgo país alto, para mostrar solvencia ante los mercados", analizó.

Maria Castiglioni en LN+

En palabras de Castiglioni, “si queres aumentar un gasto: ¿qué otra cosa vas a ajustar? Porque en el camino productivo, para poder competir, hay una premisa: seguir bajando impuestos y desregular la economía“.

Desde la óptica de la directora de C&T Asesores, “para profundizar, necesitás reformas laborales y tributarias. Sin eso, el plan económico de este Gobierno es mucho más difícil y complejo”.

