Una licitación clave de deuda comienza a definir el clima financiero de fin de año

El Tesoro deberá enfrentar esta tarde la penúltima licitación del año y la más desafiante de todo noviembre. Este miércoles vencerán alrededor de $14,6 billones, de los cuales 13,8 billones se encuentran en manos de privados, lo que llevó al Banco Central (BCRA) a bajar las tasas de interés y flexibilizar la normativa de encajes durante la semana pasada.

En esta ocasión, el Gobierno ofrecerá un amplio menú de instrumentos, aunque ninguno tiene un plazo inferior a los dos meses. Habrá Bonos de Capitalización en Pesos (Boncap) con vencimiento el 13 de febrero de 2026 (T13F6) y abril de 2027 (T30A7). También se suman Letras del Tesoro Nacional (Lecap) con un horizonte hasta el 30 de abril próximo (S30A6) y el 30 de octubre de 2026 (S30O6).

Además, se suman tres bonos que ajustan por inflación (Boncer), con vencimientos el 29 de mayo de 2026 (X29Y6), el 30 de octubre próximo (TZXO6) y abril de 2027 (TZXA7). Finalmente, completan el abanico un bono con tasa flotante con vencimiento en abril de 2026 (M30A6) y dos bonos que ajustan por el tipo de cambio oficial al 30 de abril (D30A6) y el 30 de noviembre (D30N6).

“Las últimas dos licitaciones del año son desafiantes por los elevados montos a renovar, en un marco donde al Tesoro le quedan algo más de $4 billones de depósitos en pesos en el Central para hacer frente a un rollover (refinanciación) menor al 100%. En este sentido, tanto la Secretaría de Finanzas como el BCRA decidieron mover en consecuencia", señalaron desde Cocos Capital.

En la previa de la licitación, el BCRA bajó las tasas de simultáneas y flexiblizó los encajes [e]MARTIN ZABALA� - XinHua�

En la previa al fin de semana largo, se anunció un combo de medidas. Por un lado, la autoridad monetaria eliminó el jueves a última hora de la tarde la exigencia de encajes por 3,5 puntos porcentuales extra que se había impuesto a principios de septiembre. Por otro lado, se bajó la tasa de las simultáneas del 22% al 20% nominal anual, para reducir el costo del financiamiento.

“Por lo pronto, el equilibrio se mantiene frágil. La baja de tasas impactó en el tipo de cambio, que abandonó el rango de los $1400 y cerró a $1442 este martes. Así, acumuló una suba del 3%, aunque también fue influenciado por el fixing de la DLK D28N5 al A’3500″, sumaron desde Cocos.

Para Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, los vencimientos son “muy importantes” y por el menor rolleo que hubo anteriormente en dollar linked es posible que la refinanciación no alcance al 100%. Sin embargo, entre el rolleo asegurado de los bancos y la incorporación de nuevos encajes integrables con títulos, el Gobierno buscó atenuar el impacto. El piso que se necesita refinanciar para poder afrontar los pagos con los pesos que hoy tiene el Banco Central (de $5 billones) es del 70%, aunque agregó que el Ministerio de Economía tiene fondos en bancos comerciales por un aproximado de $15 billones.

Con un bajo nivel de depósitos del Tesoro en el Banco Central frente a los vencimientos que se vienen, para el analista será un “desafío” si se liberan pesos a través del Punto Anker. Este concepto que utiliza el Gobierno hace referencia a un escenario en el que, por el crecimiento del crédito en pesos, los bancos demandan menos títulos de deuda del Tesoro y no renuevan sus instrumentos para tener más liquidez para entregar préstamos a empresas o familias.

Santiago Bulat analizo la economia en LN+

“El número de inflación está muy ajustado. Remonetizar la economía por Punto Anker se hace difícil y, si no lo quieren hacer, tal vez deban convalidar algo más de tasa. El desafío de la macro ahora es la sintonía fina. Con una demanda de dinero en mínimos históricos, ni hablar en la previa electoral, esta economía necesita remonetizarse sí o sí. Es clave para el crecimiento en 2026. Si la base monetaria cayó arriba del 3% del PBI en la previa electoral y por estacionalidad se recupera aproximadamente 1,3% entre noviembre y diciembre, todavía te queda un trecho. Pero lo tenés que hacer de a poco, porque el dato de inflación está lejos del 1,9% mensual", cerró Camusso.