Una marca emblema del pádel desembarca con sus primeras tiendas oficiales en la Argentina

En los años 90, el padel fue una pasión argentina. Clubes repletos, pelotas amarillas por todos lados y un país que se enamoró del deporte antes que nadie y se transformó en potencia mundial. Tres décadas después, el fenómeno resurge con más fuerza, empujado por la profesionalización del circuito, la transmisión en streaming de torneos internacionales y una generación que vuelve a empuñar la pala, ahora como estilo de vida. En ese contexto, la marca española Bullpadel, referente mundial de este deporte, anuncia la apertura de sus primeras tiendas oficiales en la Argentina, un paso que consolida la nueva ola de expansión del pádel.

La compañía inaugurará dos locales exclusivos, uno en Unicenter Shopping y otro en Portal Palermo, con el objetivo de acercar su universo de productos y experiencias a jugadores y aficionados. El espacio en Portal Palermo incluso contará con una cancha de pádel en miniatura, donde los visitantes podrán probar palas antes de comprarlas, con asesoramiento personalizado según su estilo de juego. Una propuesta inédita en el país, pensada para vivir el deporte con la intensidad y el profesionalismo que caracteriza a la comunidad padelera.

“La Argentina es un país clave en la historia del pádel. Abrir nuestras primeras tiendas oficiales representa un paso natural para estar más cerca de una comunidad que vive este deporte con pasión y profesionalismo”, señaló Hernán Stambulsky, coordinador de marketing y comunicaciones de Bullpadel Argentina.

La apertura marca un hito en la región, ya que Bullpadel se convierte así en la primera marca internacional de pádel con tiendas propias en el país, reflejo del crecimiento del mercado y de la madurez del público local. Los locales ofrecerán la línea completa de productos de la marca -palas, indumentaria, calzado y accesorios-, los mismos que utilizan las principales figuras del circuito profesional, además de lanzamientos exclusivos.

Grandes jugadores del circuito masculino y femenino de Premier Padel como los argentinos Federico Chingotto, Juan Tello, Martín Di Nenno y Delfina Brea, entre otros, utilizan las paletas de la marca, fundada en 1995 y comprada en 2005 por la compañía también española Aguirre & Cía.

Delfina Brea, la actual número 2 del mundo

El fenómeno del pádel no es exclusivo de la Argentina: en Europa, Medio Oriente y América Latina, el deporte atraviesa un crecimiento exponencial. España cuenta con más de 15.000 pistas registradas; en Suecia, el pádel se ha convertido en el deporte de raqueta más practicado; y en países como Italia o México, las canchas surgen a un ritmo imparable. En la Argentina, el deporte encontró su segunda juventud: clubes que reabren, torneos locales con récords de inscripción y un ecosistema que reúne a marcas, influencers y nuevas generaciones de jugadores.