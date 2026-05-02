El impactante cambio de apariencia de un exjugador de la selección argentina que se hizo viral: “No es IA”

Gonzalo “Pipa” Higuain se retiró de la actividad profesional a mediados de 2022. Desde ese entonces, su vida se mantuvo en el anonimato. Sin exponerse a las redes sociales ni participar en los medios de comunicación, el exfutbolista de la selección argentina, Real Madrid, Juventus, entre otros equipos, se radicó en los Estados Unidos y participó en algunos eventos relacionados con el pádel.

Cuando parecía fuera del radar para los fanáticos, el usuario de X @marcosmondria10 publicó una imagen de Higuaín junto a un joven en una tienda de productos de tenis.

La publicación que desencadenó un sinfín de reacciones en torno al aspecto de Gonzalo Higuaín

“No es IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró con este sujeto”, indicó el autor de un posteo que retrata al exfutbolista con una tupida barba, vestido con una musculosa blanca y una apariencia completamente distinta a la que se lo conocía cuando era futbolista profesional.

Una de las últimas imágenes de Gonzalo Higuaín como jugador profesional en el Inter Miami Ryan Meyer - Inter Miami CF

La introducción del posteo, mencionando a la inteligencia artificial, es una afirmación para aquellos que creen que la imagen está retocada por la herramienta tecnológica. Sin embargo, varios usuarios descreyeron que el de la imagen sea Higuaín por su aspecto completamente deslucido.

El diario Marca se hizo eco de lo que sería la nueva apariencia de Gonzalo Higuaín

Horas más tarde de que el posteo se viralice en las redes sociales, el diario Marca de España se hizo eco de la publicación que tuvo 1 millón de reposteos en X y dejó la incógnita en el aire sobre el paradero del goleador.

La última aparición pública de Gonzalo Higuaín

En abril de 2024, Gonzalo Higuaín sorprendió a los amantes del fútbol al mostrarse con una paleta de pádel en la mano en un torneo llamado Open Padel Club de Miramar, el cual ganó junto a su pareja Tarek Deham.

Con una remera que llevaba la inscripción “Gonza” en su dorsal, Higuaín mantuvo intacto su espíritu deportivo al competir en pareja con el deportista venezolano. Ambos ganaron el torneo y se llevaron un cheque de US$ 300.

Gonzalo Higuaín deslumbró con su talento en el pádel

En uno de los videos que se publicó por aquel entonces se veía al exfutbolista muy atrapado con la dinámica del pádel. Radicado en los Estados Unidos tras colgar los botines, el delantero de 38 años cambió rápidamente la página y no se mostró más vinculado al deporte que lo catapultó a la fama.

A lo largo de su carrera, el nombre de Gonzalo Higuaín se convirtió en sinónimo de gol. Su debut profesional se produjo en 2004 con la camiseta de River. A fuerza de buenas actuaciones, su nombre se instauró en el ambiente y llegó al Viejo continente, más precisamente al Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo en lo que respecta al fútbol.

Tras su fructífero paso por la Casa Blanca que perduró siete años, el Pipita abandonó el fútbol español para demostrar sus credenciales en Italia, donde dejó una huella imborrable en Napoli, Juventus y Milán. En paralelo a sus conquistas deportivas, brilló en la selección argentina, aunque su imagen se vio un tanto deslucida por las constantes críticas que recibió por parte de los fanáticos ante la sequía de títulos, la cual se terminó con la consagración en el Mundial de Qatar.