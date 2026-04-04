Una provincia apuesta a un plan productivo a 2030 con foco en energía y empleo

En un contexto nacional dominado por la urgencia económica, algunas provincias comienzan a delinear estrategias de mediano plazo basadas en la articulación entre el sector público y privado. En ese marco, La Pampa presentó su Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026–2030 y avanzó en proyectos de infraestructura energética con foco en fuentes renovables.

El plan, según se informó, surge de un proceso de trabajo con participación de empresas, universidades, intendentes y actores del sistema científico, organizado en mesas sectoriales vinculadas a tecnología, industria, agro, energía, conectividad, minería y turismo.

El programa fija metas de crecimiento del 20% hacia 2030 y apunta a recuperar empleo. La iniciativa se estructura en distintos niveles —ejes estratégicos, programas y acciones— y busca consolidar un esquema basado en producción, agregado de valor e industrialización.

Como parte de ese enfoque, se prevén incentivos fiscales, líneas de financiamiento a través del Banco de La Pampa y el FoGaPam, y programas de innovación y transferencia tecnológica. También se incluyen inversiones en infraestructura logística, conectividad y parques industriales.

La energía aparece como un factor central de competitividad. El plan incorpora el desarrollo de fuentes renovables y medidas de eficiencia energética dentro de una estrategia más amplia de diversificación productiva.

En ese marco, el gobierno provincial anunció la apertura de una convocatoria para concesionar un nuevo parque fotovoltaico en General Pico. El objetivo es ampliar la capacidad de generación eléctrica y avanzar en la transición energética.

La iniciativa se suma a proyectos en marcha, como el parque fotovoltaico de Victorica (7 MW) y otro recientemente adjudicado en General Pico, con una inversión estimada en US$10 millones y una potencia cercana a 15 MW. El anuncio fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto en Santa Rosa, ante representantes del sector privado, intendentes, universidades y actores del sistema científico