Una sociedad partida y en modo patchwork

"Estos jóvenes, entre los que Tini, Colapinto o Bizarrap operan como un epítome, sintetizan una de las fuerzas que, como corrientes subterráneas, están pugnando en el magma de la sociedad argentina. Pero no solo no es la única, sino que no está dicho ni escrito que vaya a ser la dominante. El entramado social se volvió sustantivamente más complejo, confuso y contradictorio"