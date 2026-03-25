United Airlines ofrecerá la opción de comprar asientos en la clase económica para convertirlos en una cama

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció ayer el lanzamiento de United Relax Row, un producto que permite comprar un conjunto de asientos de clase económica para transformarlos en una cama en vuelos de larga distancia.

Según informó la compañía en un comunicado, la propuesta está orientada a familias que viajan con niños pequeños, pasajeros que vuelan solos o parejas que buscan mantener la tarifa de clase económica, pero con un plus de comodidad.

La empresa prevé que el producto debute en 2027 y que, hacia 2030, esté disponible en más de 200 aeronaves de fuselaje ancho, entre ellas modelos Boeing 787 y Boeing 777.

“Como aerolínea líder en el segmento premium, estamos comprometidos con ofrecer experiencias innovadoras y de referencia en la industria para todos nuestros clientes. United Relax Row es un claro ejemplo de ello. Los pasajeros que viajan en United Economy en vuelos de larga distancia merecen una opción con mayor espacio y confort, y esta es una forma de brindárselo”, afirmó Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de la compañía. “United es la única aerolínea norteamericana que ofrece este producto, y es una de las razones por las que seguimos ganando la lealtad de nuestros clientes”, agregó.

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Si bien se trata de la primera aerolínea estadounidense en incorporar esta alternativa, otras compañías ya comercializan propuestas similares en vuelos de más de 10 u 11 horas, como Air New Zealand (Skycouch) y Lufthansa (Sleeper’s Row).

Por el momento, la nueva base tarifaria aún no figura en los sistemas de reserva.

Actualmente, United opera la ruta entre Houston y Buenos Aires con un Boeing 787 que podría incorporar esta opción. Sin embargo, el vuelo tiene una duración menor —de aproximadamente 9 horas y 50 minutos—, por lo que queda por definirse si el servicio se aplicará también en trayectos de menor extensión.