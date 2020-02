Vacaciones de la empleada doméstica: cómo se calculan

Las empleadas domésticas tienen derecho a gozar de días libres pagos. Cómo se calculan las vacaciones, cuánto se paga y más datos útiles, a continuación. Crédito: Pixabay

A todas las empleadas domésticas con y sin retiro, les corresponde una licencia anual ordinaria, tanto si cobran por día, quincena o por mes.

¿Cuál es el período vacacional de la empleada doméstica?

Hay que tener en cuenta la antigüedad que tenga con el empleador. Esta se calcula en base al período en que la empleada realizó sus tareas, hasta el 31 de diciembre del año en que le correspondan las vacaciones.

¿Cuántos días puede tomarse?

14 días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera mayor de 6 meses y no exceda los 5 años;

21 días corridos cuando la antigüedad fuera superior a 5 años y no exceda los 10 años;

28 días corridos cuando la antigüedad supere los 10 años y no exceda los 20 años;

35 días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a 20 años.

¿Y si trabajó menos de 6 meses?

Gozará de un período de descanso anual, en proporción de 1 día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo, que serán gozados en días corridos. Así, si la empleada doméstica no llega a los seis meses de antigüedad, debería tener, como mínimo, los siguientes días de vacaciones pagas vacaciones pagas:

Entre 4 y 7 semanas de trabajo: 1 día

Entre 8 y 11 semanas de trabajo: 2 días corridos

Entre 12 y 15 semanas de trabajo: 3 días corridos

Entre 16 y 19 semanas de trabajo: 4 días corridos

Más de 20 semanas de trabajo: 5 días corridos

¿Cuándo debe tomarse las vacaciones?

La ley establece que el descanso se deberá tomar entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo de cada año y se puede fraccionar en dos o más veces, pero sólo a pedido de la empleada doméstica.

Además, el descanso empieza a partir del lunes o del primer día semanal de trabajo habitual o al día siguiente si es inhábil. Es decir, si el lunes es feriado, se empiezan a contar los días corridos desde el martes. Si fuera feriado lunes y martes, desde el miércoles.

¿Cómo se calcula el pago por las vacaciones de la empleada doméstica?

Según la ley, esta licencia tiene un carácter "retributivo normal y habitual", por lo que no se debe pagar un plus por vacaciones como en la mayoría de otras actividades, explica el contador público Carlos Jesús María Ciresa. Cuando las empleadas domésticas trabajan algunos días por semana, la retribución equivale al monto que hubiera tenido que cobrar si hubiera trabajado normalmente.

Por último, en el caso de las "empleadas cama adentro", si en las vacaciones no permanecen en su lugar de trabajo, el empleador tendrá que cambiar por dinero las prestaciones no brindadas en ese lapso, como habitación y manutención. "Si bien la ley dice que el monto será fijado por la reglamentación, todavía no hay nada establecido, por lo que se entiende que el pago de este concepto no podrá ser inferior al 30% del salario diario que le corresponde por cada día de licencia", aclara Ciresa.

¿Cuándo se pagan las vacaciones?

Antes del comienzo de las mismas. Por ejemplo, si la empleada doméstica se tomó 14 días de vacaciones a partir del martes 2 de enero de 2018, el empleador debió haberlas abonado el 29 de diciembre de 2017, último día hábil del mes de diciembre 2017.

Ahora bien, al abonar el sueldo por el mes de enero 2018, debió restar a la remuneración normal y habitual del mes, los 14 días ya pagados el último día de diciembre 2017 en concepto de vacaciones.