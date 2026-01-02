Cuánto cobran los cocineros en enero 2026 con el aumento oficial
El personal que se desempeña en la cocina tiene un reajuste debido al paso del bono extraordinario al salario básico del mes
- 2 minutos de lectura'
Los cocineros y el personal de tareas específicas reciben en enero de 2026 un incremento en su salario mensual, dado por la incorporación al salario básico del bono extraordinario, que se entregó en noviembre y diciembre de 2025.
El Gobierno oficializó, a través de la resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los incrementos de los últimos meses de 2025, y para el primer mes del nuevo año quedaron formalizados los valores de cada categoría, para su aplicación inmediata en todo el territorio nacional.
Este valor de referencia sirve para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.
Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por hora en enero de 2026
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$3696,15
sin retiro
$4039,45
Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en enero de 2026
|Categoría
|Salario mensual
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$452.478,51
sin retiro
$502.101,03
- 1
El Gobierno cambia la forma en la que medirá su principal logro económico
- 2
Lista selecta: diez exportadores se quedaron con el 90,5% de la venta al exterior de granos y subproductos de 2025
- 3
Arranca el nuevo esquema cambiario con la mira puesta en el dólar y las reservas
- 4
Inversiones: qué esperan los expertos del Bitcoin para 2026