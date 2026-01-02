Cuánto cobran los cocineros en enero 2026 con el aumento oficial

Los cocineros y el personal de tareas específicas reciben en enero de 2026 un incremento en su salario mensual, dado por la incorporación al salario básico del bono extraordinario, que se entregó en noviembre y diciembre de 2025.

El salario mensual y por hora para los cocineros en enero de 2026 Shutterstock

El Gobierno oficializó, a través de la resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los incrementos de los últimos meses de 2025, y para el primer mes del nuevo año quedaron formalizados los valores de cada categoría, para su aplicación inmediata en todo el territorio nacional.

Este valor de referencia sirve para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por hora en enero de 2026

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $3696,15 sin retiro $4039,45

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en enero de 2026

Categoría Salario mensual TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $452.478,51 sin retiro $502.101,03

Este mes el bono a los cocineros se incorpora al salario básico