Servicio doméstico: esta es la escala salarial para enero de 2026
Los salarios para el personal de casas particulares se actualizan en el primer mes del año con nuevos valores por categoría
Las empleadas domésticas verán un nuevo ajuste en sus haberes a partir de enero de 2026. Se trata de un aumento que se aplica al salario básico mensual de cada categoría tras la integración del bono extraordinario que se entregó al sector en los últimos dos meses.
El Gobierno oficializó, a través de la resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los incrementos de los últimos meses de 2025, y para el primer mes del nuevo año quedaron formalizados los valores de cada categoría, para su aplicación inmediata en todo el territorio nacional.
Estas son las escalas salariales del servicio doméstico en enero 2026
Estos son los montos que corresponden al personal de casas particulares que cobran por hora en enero 2026, de acuerdo a cada categoría:
|Categoría
|Salarios básicos por hora
SUPERVISORES
con retiro
$3895,56
sin retiro
$4254,05
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$3696,15
sin retiro
$4039,45
CASEROS
$3494,25
CUIDADO PERSONAS
con retiro
$3494,25
sin retiro
$3894,43
TAREAS GENERALES
con retiro
$3250,10
sin retiro
$3494,25
En tanto, también se fijó una nueva escala salarial para aquellas personas del servicio doméstico que cobran sus haberes por mes:
|Categoría
|Salario mensual
SUPERVISORES
con retiro
$485.961,09
sin retiro
$539.711,97
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$452.478,51
sin retiro
$502.101,03
CASEROS
$441.806,54
CUIDADO PERSONAS
con retiro
$441.806,54
sin retiro
$490.745,56
TAREAS GENERALES
con retiro
$398.722,14
sin retiro
$441.806,54
¿Por qué las empleadas domésticas ya no reciben el bono extraordinario en enero de 2026?
El último acuerdo paritario para el servicio doméstico estableció la entrega de un bono extraordinario durante noviembre y diciembre de 2025. Este tenía valores variables según la cantidad de horas trabajadas semanalmente:
- $6000 para quienes trabajaban de cero a 12 horas.
- $9000 para jornadas de 12 a 16 horas.
- $14.000 para más de 16 horas semanales.
Sin embargo, la normativa oficial indicaba que “Dichas sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre 2025, adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026”. Esto significa que a partir de enero, el bono ya no se percibe de forma diferenciada, sino que se integró directamente al salario básico, lo que se refleja en el monto total del recibo de sueldo de cada trabajador.
¿Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA?
Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
