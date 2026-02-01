Vouchers educativos: ¿expanden la elección o contienen el gasto familiar?

Durante la campaña presidencial de 2023, la propuesta de avanzar hacia un esquema de vouchers educativos formó parte del discurso de Javier Milei. La promesa era clara: trasladar recursos directamente a las familias para ampliar su libertad de elección. A más de un año de aquel planteo, y con el programa ya implementado, resulta oportuno evaluar con más calma dónde estamos parados hoy y qué cambia, efectivamente, en el funcionamiento del sistema educativo argentino.

El primer dato que suele quedar fuera del debate es que la educación privada en la Argentina ya recibe desde hace décadas un financiamiento estatal significativo. Los gobiernos provinciales subsidian a las escuelas de gestión privada, principalmente a través del pago de salarios docentes. Aunque en los papeles se trata de un subsidio a la oferta, su efecto concreto es sobre la demanda: al cubrir una parte relevante del costo educativo, reduce las cuotas y vuelve más accesible la elección de escuelas privadas para familias con capacidad de pago. No es un mecanismo excepcional ni reciente. Es un rasgo estructural del sistema.

Actualmente, alrededor del 22% de los estudiantes del país asiste a escuelas privadas con subvención estatal. En promedio, a nivel nacional, por cada 100 pesos que el Estado destina a un alumno de escuela estatal, asigna unos 55 pesos a uno del sector privado subvencionado, con variaciones importantes entre provincias. Este esquema permitió consolidar, a lo largo del tiempo, un circuito privado relativamente accesible para sectores medios, pero también consolidó una segmentación social persistente: el subsidio abarata el acceso, pero no elimina las barreras económicas ni iguala las condiciones de elección.

En ese contexto, el programa nacional de Vouchers Educativos no representa una ruptura con el modelo existente. Se suma a él. A diferencia del subsidio tradicional a la oferta, el voucher es un financiamiento explícito de la demanda: la Nación transfiere recursos directamente a las familias para cubrir parte de la cuota escolar. El diseño es focalizado y con techo. Alcanza a hogares con ingresos de hasta siete salarios mínimos cuyos hijos asisten a escuelas privadas con alto aporte estatal, y cubre solo una porción de la cuota, con topes definidos por nivel educativo y jurisdicción. En 2024, el programa alcanzó a más de 800.000 estudiantes.

¿Qué implica esto en términos concretos de elección escolar? Más que producir un reordenamiento significativo de la matrícula, el voucher funciona como una herramienta de contención. Alivia el pago de una escuela a la que la familia ya asiste y reduce el riesgo de que, frente al aumento de aranceles, esos estudiantes regresen al sistema estatal. Difícilmente permita que hogares de menores ingresos accedan por primera vez a la educación privada o que puedan optar por escuelas con menor o nulo aporte estatal. El abanico real de opciones cambia poco.

Por eso, el debate de fondo no es si el Estado puede financiar la demanda. Eso ya ocurre, de manera indirecta, desde hace décadas. La cuestión central es cómo se combinan los distintos instrumentos de financiamiento y con qué criterios de equidad. Hoy conviven, sobre el mismo conjunto de escuelas privadas subvencionadas, dos lógicas estatales distintas: una provincial, estructural y de larga data, y otra nacional, reciente y explícita. Esta superposición no responde a un diseño integrado ni a una estrategia clara de largo plazo.

Más que sumar programas, el desafío pasa por ordenar el rol del Estado en educación. Coordinar con las provincias, clarificar responsabilidades y transparentar los criterios de asignación de recursos parece más urgente que seguir agregando capas de subsidios. Sin ese ordenamiento, el voucher difícilmente cumpla la promesa de ampliar oportunidades. A lo sumo, seguirá funcionando como un parche que amortigua tensiones coyunturales sin alterar la estructura de fondo del sistema educativo.