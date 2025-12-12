Cristina Kirchner criticó la inflación de noviembre y dijo que en 2015 era más baja

La expresidenta Cristina Kirchner -presa en su domicilio de Constitución en cumplimiento de la condena en la causa Vialidad- cuestionó este viernes la inflación del 2,5% que informó ayer el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec), un dato más alto de lo que esperaban los mercados. En ese marco, la líder del peronismo renovó sus críticas a la gestión económica de Javier Milei y recordó el índice de precios que ella dejó en 2015.

A través de su cuenta de X, la exjefa de Estado introdujo: “Ayer el Indec de Milei y [Marco] Lavagna [exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández] dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%...Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional por US$20.000 millones más, de la ayuda de [Donald] Trump y [Luis] Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios… ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?“.

