YPF reportó una ganancia de US$409 millones en el primer trimestre, en medio del salto del precio de los combustibles

YPF obtuvo una ganancia neta de US$409 millones durante el primer trimestre de 2026, frente a una pérdida de US$10 millones en igual período del año pasado, en un contexto marcado por la fuerte suba internacional del petróleo y los combustibles, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. La petrolera de mayoría estatal informó, además, un EBITDA ajustado de US$1594 millones, un 28% superior al registrado en igual período de 2025, y destacó que se trató del mejor resultado operativo de su historia para un primer trimestre.

Los números fueron presentados este jueves ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y reflejan el impacto que tuvo la suba del crudo sobre los ingresos de la empresa, especialmente desde marzo.

Según detalló YPF en la presentación enviada a inversores, los ingresos crecieron 9% frente al trimestre previo, impulsados “por el impacto de mayores precios internacionales, especialmente a partir de marzo”, que incidieron sobre los precios locales de combustibles y las exportaciones de petróleo y refinados.

El precio promedio de realización del crudo de YPF alcanzó los US$68,4 por barril, un salto trimestral de 29%, aunque todavía por debajo de las cotizaciones internacionales del Brent, que durante parte de marzo y abril se mantuvieron por encima de los US$100 por barril, en medio de la tensión geopolítica.

La empresa reconoció, de todos modos, que el traslado de esa suba internacional al mercado local fue parcial. Como consecuencia, el EBITDA ajustado del negocio de Refino & Marketing cayó de US$19,5 a US$14,9 por barril procesado. La compañía precisó también que cerró el trimestre con precios en surtidor aproximadamente 11% por debajo de la paridad de importación, es decir, por debajo de los valores internacionales equivalentes para naftas y gasoil.

Ese deterioro en los márgenes ocurrió en paralelo a un cambio en el comportamiento de la demanda. En marzo comenzó a detectarse una caída generalizada en las ventas de combustibles a nivel país y, tras ese deterioro, YPF anunció a comienzos de abril un programa de estabilización de precios por 45 días.

La mejora del trimestre también marcó un cambio respecto de cómo había cerrado 2025. El año pasado, YPF reportó una pérdida neta de US$799 millones, afectada por el pago extraordinario de alrededor de US$1700 millones en concepto del impuesto a las ganancias, luego de que ARCA no reconociera el ajuste por inflación sobre saldos a favor.

Más allá del efecto de los precios internacionales, la petrolera atribuyó la mejora de sus resultados al crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta y a la reducción de costos derivada de la salida de campos maduros. La producción de shale oil promedió 205.000 barriles diarios, con un crecimiento interanual de 39%, y ya representa el 76% de la producción total de petróleo de la compañía.

Al mismo tiempo, el costo de extracción cayó 42% interanual, hasta US$8,8 por barril equivalente. En la compañía señalaron que la mejora estuvo vinculada a la desinversión en campos convencionales y al mayor peso del shale en el portafolio productivo.

En refinación, YPF alcanzó un récord de procesamiento de 344.000 barriles diarios, con una utilización de refinerías de 102%. Según informó la empresa, eso permitió eliminar las importaciones de nafta y gasoil durante el trimestre, abastecer a refinadores locales y exportar combustibles a países vecinos.

La compañía también informó un flujo de caja libre positivo de US$871 millones y una reducción de su deuda neta hasta US$8425 millones. Parte de esa mejora financiera estuvo vinculada al cobro por ventas de activos no estratégicos, como Profertil y Manantiales Behr, y a la emisión de deuda en los mercados local e internacional.