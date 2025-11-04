YPF suma a la mayor empresa de energía de Emiratos Árabes al proyecto de GNL

Las petroleras YPF y ENI, socias en el proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, anunciaron la firma de un acuerdo preliminar con la empresa XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi).

El objetivo es avanzar en la negociación de los términos definitivos para su incorporación al proyecto de GNL, que posicionará a la Argentina como un actor relevante en el mercado global de gas natural licuado.

En ese contexto, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, señaló “la incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG, fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país”.

“Esta alianza estratégica nos permite avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional”, dijo Marín en un comunicado desde Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

El CEO de YPF, Horacio Marín, junto a su par de ENI, Claudio Descalzi

El acuerdo, firmado en el marco de la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo de Abu Dhabi, Adipec 2025, representa un avance en el desarrollo del proyecto Argentina LNG que se enmarca en el Plan 4X4 que busca transformar a YPF en una compañía “shale de clase mundial” y en una gran exportadora de hidrocarburos para el año 2031, dijo la petrolera con control estatal.

El proyecto Argentina LNG contempla una solución integrada que combina la producción de gas en Vaca Muerta con la licuefacción mediante tecnología de unidades flotantes (FLNG). La primera fase prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno, que podrían expandirse a 18 MTPA.

“Esta alianza representa un hito para YPF, al sumar a un actor de los más relevantes del sector energético global. XRG, lleva adelante inversiones en África, Asia y América del Norte. La colaboración con estos socios refuerza el posicionamiento internacional de YPF y acelera el camino hacia una plataforma exportadora de GNL más competitiva”, dijeron en YPF.