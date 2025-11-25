Zona libre de motosierra: un concejal cuesta más que un directivo de una multinacional

El Honorable Concejo Deliberante de Posadas tiene 13 concejales. Trabajan ahí en total 1585 personas. Es decir, más gente que en los 134 locales de Starbucks de toda la Argentina. Son 122 empleados por cada concejal: casi la gente que necesita Sides, única fabricante de cabezales para sifones de soda descartables del mundo, para producir en Ezeiza de lunes a viernes las 24 horas y exportar a más de 36 países. El de Posadas no es el único Concejo Deliberante numeroso, pero sí uno de los casos más escandalosos. Y una de las principales conclusiones de un trabajo que la Fundación Libertad hizo sobre 76 municipios de más de 50.000 habitantes.

Un concejal les cuesta en promedio 21,6 millones de pesos por mes a los contribuyentes argentinos. Bastante más que un gerente a una multinacional que trabaja en la Argentina, de acuerdo con datos del mercado laboral recabados por LA NACION. El salario bruto de un director de Unidad de Negocio, por ejemplo, oscila entre 14 millones y 19 millones de pesos por mes y se le debe agregar un bono anual de entre 4 y 6 salarios. Si la compañía es argentina, el costo laboral baja, en cambio, considerablemente: un director gana por mes entre 12 millones y 15 millones de pesos más un bono anual de entre 2 y 4 salarios.

Según el trabajo, coordinado por Luciano Villegas, el Concejo Deliberante más caro está en la ciudad de Córdoba, que tiene un presupuesto anual de 19.667.530.987 pesos a esos efectos. Más o menos lo mismo que el de San Miguel de Tucumán, otro de los concejos más caros del país. Pero Córdoba tiene 8 empleados por concejal, y Tucumán, más del doble: 19. Si se mide por personal, en cambio, bastante más llamativo es el caso de Río Gallegos, que tiene una plantilla de 66 trabajadores por concejal. Es decir, el equivalente al personal de la empresa norteamericana Magnera, líder global en materiales para higiene y protección personal, que cerró la semana pasada su planta de Pilar, provincia de Buenos Aires, y decidió irse de la Argentina. Río Gallegos también sobresale por la desproporción entre la escasa cantidad de concejales, apenas 7, y su presupuesto anual: casi 10.000 millones de pesos.

La Fundación Libertad hace el relevamiento por todo el país. “Un concejal tucumano cuesta 8 veces más que un concejal mendocino, una diferencia considerable y más si se tiene en cuenta que la ciudad de Mendoza cuenta con 6 concejales menos”, dice el informe, que traza varios contrastes: “Dentro de las ciudades del Norte, un concejal jujeño cuesta el doble que uno salteño”. En efecto, San Salvador de Jujuy tiene uno de los Consejos Deliberantes más caros de la Argentina: les cuesta a los contribuyentes más de 12.000 millones de pesos por año y tiene apenas 12 concejales. Quiere decir que cada concejal insume en la capital jujeña más de 84 millones de pesos por mes: más de cuatro salarios de un director de Unidad de Negocios de una multinacional.

Una de las características de estos presupuestos es que no guardan relación el uno con el otro. Tampoco parecen tener un criterio según el personal o la cantidad de miembros del Poder Legislativo local. El trabajo señala al respecto las distancias entre las ciudades de Resistencia y Corrientes, que son vecinas: la primera más que triplica el gasto por concejal de la segunda.

De entre los municipios del conurbano bonaerense, el de presupuesto más abultado es el de Lomas de Zamora, que se llevará este año casi 6000 millones de pesos, prácticamente lo mismo que Tigre. Ambos están integrados por 24 concejales, como la mayoría de los partidos del área metropolitana. El tercer lugar lo ocupa San Martín, también con 24 concejales y un presupuesto anual de 5538 millones de pesos.

El informe se adentra también en el uso de los recursos públicos para otras áreas. Cae en la cuenta de que la ciudad de San Juan, por ejemplo, gasta casi lo mismo (96%) en su Concejo Deliberante que en las mejoras y obras públicas presupuestadas para este año y casi dos veces lo que se gasta en bienes de consumo de la ciudad. “La ciudad de San Salvador de Jujuy gasta sólo en el Concejo la mitad de lo que se gasta en la Secretaría de Desarrollo Humano y un 82% de lo que se gasta en la Secretaría de Obras Públicas. A su vez, al Consejo se le destina prácticamente lo mismo que al Plan de Policía y Control de la ciudad”, agrega.

Otro rasgo controvertido es que muchos de los presupuestos relativos aumentaron respecto del año pasado. Río Gallegos, por ejemplo, que había destinado en 2024 unos 639,3 millones por concejal, utilizará ahora, 1388 millones. Es decir, subió el gasto legislativo municipal más del 117%, más del triple de la inflación, que entre octubre de uno y otro año fue del 31,3% según el Indec. Hizo lo mismo San Salvador de Jujuy, con 80% de incremento de presupuesto entre uno y otro año, y San Miguel de Tucumán, con un alza mayor al 63%, el doble de la inflación.