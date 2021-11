Zuchovicki y Fornoni: cómo afecta la grieta a la vida de todos los días, según los especialistas

Las grietas y divisiones tiñen cada ámbito de la vida social. En la política y en la economía están presentes en las expectativas, decisiones y análisis de los individuos. En el séptimo capítulo de Mujeres Líderes: El desafío de igualar las oportunidades, una asignatura aún pendiente, organizado por LA NACION y KPMG, Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y especialista en finanzas, y Mariel Fornoni, fundadora de Managment & Fit, la consultora política, compartieron sus visiones sobre el fenómeno.

Hace algunos años, la segmentación por sexo era importante para comprender las preferencias y el humor social. Hoy, con las generaciones más jóvenes, se convierte en algo “antinatural”. “El paradigma de que si sos mujer o sos hombre te importa algo más que otra cosa, o buscar a un líder por alguna característica de género, ya deja de ser natural. No te lo plantean. En la facultad enseño investigación de mercado, por lo que segmentamos por sexo y mis alumnos me preguntan por qué”, explicó Fornoni.

En las finanzas, también se está transformando la manera de comprender las preferencias de los individuos. “Antes, el hombre era más orgulloso y temeroso del precio de compra. Hay una famosa frase que dice ´ojalá cuando me muera mi mujer no venda mi colección de cuchillos al precio que le dije que lo compre´. Por otro lado, la mujer era de esconder. La típica de ´esta cartera la tengo hace un montón´. Pero ahora cambió mucho, la visión del inversor menor de 30 años no es así”, remarcó Zuchovicki.

Las divisiones por género no son las únicas que impactan la realidad. Las ideologías y posicionamientos políticos dejaron su huella en las últimas décadas de la política y economía argentinas. Intentar comprender y definir la grieta resulta importante, según los especialistas, para dejarla atrás.

Marta Minujín, la artista plástica, dejó un mensaje para el panel. “La grieta no existe, existe la confusión. La gente se pierde en ideas que tal vez ni le interesan. Tienen que ocupar su existencia en algo y sus ideas nunca se esclarecen. El individuo pasa ser los individuos, no hay sentido de la individualidad. Para ser distinto tenés que ser muy fuerte”, dijo.

Para Fornoni, la grieta es algo útil y por ello se fomenta electoralmente. Sin embargo, el problema es que no sirve para gobernar “porque estamos enfrentados en todos los ámbitos”, tanto en la política como en la familia y en las empresas. “Si nos pusiéramos de acuerdo en muchos casos no pensaríamos tan distinto. Cuando hacemos focus groups, uno quería entender lógicas de pensamiento y tuvimos que separar los grupos porque uno estaba en contra solo porque el otro estaba a favor de determinadas cuestiones. No podíamos sacar realmente cuál era el fondo de la cuestión y lo que la gente sentía”, contó.

Por su parte, Zuchovicki estuvo de acuerdo con Minujín y explicó por qué en las finanzas la grieta paraliza. “La economía es secundaria de decisiones políticas. La grieta hace que estemos atentos al poder de daño del otro, entras en una valuación completamente negativa. En la última columna que hice en LA NACION expliqué que no vemos las cosas como son sino como somos. Te traba económicamente porque no sé si puedo emprender, no sé si puedo importar. Todo porque la decisión no es constructiva, sino ideológica”, dijo.

A días de las elecciones, los especialistas comienzan a poner el foco en “el día de después”. ¿Con qué país nos encontraremos tras el domingo?, preguntó José del Río, secretario General de LA NACION. Para Fornoni, el panorama es pesimista. Dijo que espera una sociedad partida, consecuencia de la grieta solo funcional a lo electoral. La analista cree que se necesita un acuerdo entre todos los sectores para poder moderar las expectativas. “Tiene que haber un camino del diálogo en el marco del Congreso”, opinó.

El dólar blue acaba de tocar su máximo valor nominal histórico. Cotiza por estas horas a $203. Frente a variables que parecen fuera de control, hay incertidumbre sobre el futuro. “El precio del dólar o de los activos es la foto de las expectativas con respecto al futuro. Si viene un primo tuyo y te pregunta si vende US$10.000 para invertir en la Argentina, ¿qué le decís? Que depende lo que pase, depende quien gane, depende de un acuerdo político... ¿Pero entre quiénes? ¿Nunca vimos a un político cambiar de opinión?”, dijo.

“Cada uno plantea su favorito de acuerdo a su ideal de liderazgo, pero los liderazgos son coyunturales, sirven para determinados momentos. Comparto con López Murphy que el gabinete debería estar compuesto con ´futuros presidenciables´. Esto no lo arregla una sola persona. Terminan rodeándose de no iguales, de gente a la que puedan exigirle resultados de acuerdo a lo que quieren. No tienen que tener miedo a la competencia”, sentenció Fornoni.