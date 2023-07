Una paliza para Uñac

escuchar

Luego de dos décadas en el gobierno de San Juan, y de sus cuestionables maniobras para manipular los procesos electorales mediante la disparatada sanción de una ley de lemas y de desconocer las propias reglas constitucionales sobre limitaciones a la reelección del gobernador, el peronismo sufrió una derrota ejemplar . En las elecciones celebradas anteayer, Juntos por el Cambio obtuvo el 51,15% de los votos y aventajó por unos siete puntos al oficialista Frente Todos por San Juan, lo que consagró futuro mandatario provincial a Marcelo Orrego.

El batacazo opositor en esta provincia cuyana se produce pocas semanas después de la caída electoral del oficialismo en la vecina San Luis, donde se puso fin a la dinastía de los Rodríguez Saá, y de las primarias abiertas chaqueñas, donde las listas que apoyaron al gobernador Jorge Capitanich cosecharon menos adhesiones que las de sus rivales de Juntos por el Cambio

Si bien es prematuro aún anticipar un cambio de tendencia en el orden nacional, algunos de los resultados electorales, como los de San Juan y San Luis, representan una lección para quienes creen que los gobiernos provinciales pueden ser una suerte de patrimonio familiar .

En el caso de San Juan, el actual gobernador, Sergio Uñac, llevaba dos períodos al frente de la provincia (2015-2019 y 2019-2023) y uno como vicegobernador (2011-2015). Pese a eso, intentó forzar una interpretación de la letra y el espíritu de la Constitución local, procurando un nuevo período como mandatario provincial. Pocos días antes de la realización de los comicios, previstos para el 14 de mayo pasado, una ejemplar decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un pedido de impugnación de su candidatura y ordenó suspender las elecciones, lo cual motivó la renuncia de Sergio Uñac a su postulación y su posterior reemplazo por su hermano, el senador nacional Rubén Uñac.

Hubo un soberano voto castigo para quien se quiso robar un mandato de manera inconstitucional y, no conforme con la limitación que le fijó la Justicia, intentó colocar a su hermano como su sucesor

Con anterioridad, el gobernador había logrado la sanción de una cuestionable y amañada ley de lemas , con la que buscó mejorar las chances electorales de su fuerza política.

Los resultados de la elección de anteayer demostraron que no hay transferencia automática de la intención de voto aunque el candidato lleve el mismo apellido que quien presuntamente contaba con el favor popular. También pusieron en evidencia que los apresurados cambios en las reglas del juego electoral no aseguran el triunfo de quienes los imponen si no hay razones de fondo que justifiquen el mayoritario apoyo ciudadano a sus candidatos en las urnas.

El hermano del gobernador Uñac obtuvo apenas el 16,8% de los sufragios contra el 27,1% cosechado por el otro postulante peronista a la gobernación, José Luis Gioja. Entre ambos candidatos del oficialismo sumaron siete puntos menos que los de Juntos por el Cambio, fuerza política que reunió el 51,15% de los sufragios, de los cuales el 49,3% fue para Orrego, quien anticipó que buscará ponerle fin a una norma que distintos dirigentes de la oposición consideraron tramposa, como la ley de lemas.

La ciudadanía sanjuanina le infligió, así, una paliza electoral a quien, como Sergio Uñac, pretendió mostrarse como un gobernador reformista y líder del peronismo del futuro. Hubo un soberano voto castigo para quien se quiso robar un mandato de manera inconstitucional y, no conforme con la limitación que le fijó la Justicia, intentó colocar a su hermano como sucesor.

El veredicto de las urnas sanjuaninas, como el retroceso que experimentó semanas atrás el oficialismo chaqueño, constituyen una muestra de que la sociedad se está volviendo más realista a partir de padecimientos que el kirchnerismo se empeña en negar o endilgarle exclusivamente a la gestión de Mauricio Macri. La ciudadanía demostró en esos actos electorales que está dejando de ser mansa frente a los regímenes acostumbrados a manipularla y someterla mediante las maniobras clientelistas y la dádiva.

