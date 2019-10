Activistas llevan fotos de Mahatma Gandhi y su esposa, Kasturba Gandhi por el 150 aniversario de su nacimiento en una marcha por la paz Crédito: AFP

NUEVA DELHI.- "Trabajaré por una India en la que los más pobres sientan que éste es su país, donde su voz sea escuchada; una India en la que no haya clase alta ni clase baja; una India en la que todas las comunidades vivan en perfecta armonía", escribió Mohandas Karamachand Gandhi, nacido en Porbandar hace exactamente 150 años.

El 2 de octubre, la ONU conmemoró el "Día de la no violencia" con motivo del nacimiento del impulsor del movimiento de desobediencia civil contra el régimen colonial británico que desembocó en la independencia de India en 1947. Por la misma razón, en su país recordaron el natalicio de Gandhi con distintas manifestaciones a favor de la paz.

Seguidores de Gandhi, comenzaron hoy una marcha por la paz que recorrerá desde Nueva Delhi a Ginebra en una caminata de 14.000 kilómetros. Esta marcha, bautizada "Jai Jagat", que significa "curar al mundo", atravesará diez países con el fin de promover los valores del líder indio.

Según explicó Michel Daudet, un agricultor francés que participó de la marcha, el objetivo es construir "un mundo más justo". "El cambio comienza con nosotros. La marcha servirá también para cambiarnos a nosotros mismos", dijo.

Según activistas convocados por la ambientalista Vamdana Shiva, el mensaje de Gandhi está presente en la India actual, ya que el país, en su visión, está marcado "por actos inimaginables de violencia contra niños, mujeres, los más humildes, por el creciente odio hacia religiones diferentes a las hindúes y por el desprecio por los derechos y de las minorías".

Entre las iniciativas que se planificaron para la celebración, una es una marcha en la que se pudo ver a distintos activistas llevando fotos de Gandhi junto a su esposa y carteles con mensajes de paz. Además, en algunas escuelas realizaron muestras en las que los estudiantes se vistieron de blanco y con anteojos redondos como los que llevaba Gandhi.

También se hará una campaña para mantener limpia a la India, en la que los ciudadanos limpiarán la basura y buscarán eliminar el uso de plásticos descartables. Esta problemática preocupa al país, ya que, según cifras de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria India, allí se generan alrededor de 15 millones de kilos de basura plástica por día, de los cuales un 60% se recolecta y se recicla.

Pero las manifestaciones en recuerdo a Gandhi no ocurrieron únicamente en la India. En el Vaticano se celebró una jornada de reflexión y estudio para conmemorar el nacimiento del llamado "apóstol de la no violencia". Del encuentro participaron estudiosos, promotores de la paz y activistas de la no violencia de distintos credos religiosos que debatieron sobre los medios para promover la armonía y cultivar la amistad en el mundo.

