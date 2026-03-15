Día 16 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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LA NACION
El conflicto en Medio Oriente ingresa este domingo 15 de marzo en su decimosexto día de guerra, en medio de fuertes declaraciones cruzadas, nuevos ataques y la incertidumbre en relación al precio del petróleo que afecta en todo el mundo.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Trump dijo durante una entrevista que no está listo para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra y planteó dudas sobre el nuevo líder iraní. “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo”, declaró.
- En una entrevista con MS Now, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, negó los dichos del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que aseguró que el líder supremo de Irán estaba “desfigurado y herido”. Sobre esto, dijo que no hay “ningún problema” con Mojtaba Khamenei.
- Estados Unidos llevo a cabo un ataque a la isla iraní Kharg. La ofensiva apuntó a objetivos militares y las autoridades estadounidenses celebraron el resultado de la operación.
- El presidente de Estados Unidos reiteró su llamado a otras naciones para que ayuden a asegurar el Estrecho de Ormuz. Y aseguró que la infraestructura defensiva de Teherán quedó neutralizada tras una serie de bombardeos.
Otros hechos de importancia
- La Fórmula 1 canceló los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí debido a la guerra.
- Atacaron la embajada de Estados Unidos en Irak: un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo.
- Otras 3 jugadoras de la selección femenina de Irán deciden no pedir refugio en Australia
- En la noche del sábado, Estados Unidos anunció una misión nocturna en Medio Oriente y, por otra parte, se reportaron ataques en el centro de Israel.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, pero aún no ha aparecido en público ni emitió mensajes. Fuentes iraníes e israelíes coinciden en que resultó herido en el mismo ataque que mató a su padre, al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Crecen los rumores sobre su salud.
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