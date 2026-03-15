Día 16 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente ingresa este domingo 15 de marzo en su decimosexto día de guerra, en medio de fuertes declaraciones cruzadas, nuevos ataques y la incertidumbre en relación al precio del petróleo que afecta en todo el mundo.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump dijo durante una entrevista que no está listo para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra y planteó dudas sobre el nuevo líder iraní. “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo”, declaró.

En una entrevista con MS Now, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, negó los dichos del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que aseguró que el líder supremo de Irán estaba “desfigurado y herido”. Sobre esto, dijo que no hay “ningún problema” con Mojtaba Khamenei.

Donald Trump y Mojtaba Khamenei ATTA KENARE - KHAMENEI.IR/AFP

Estados Unidos llevo a cabo un ataque a la isla iraní Kharg . La ofensiva apuntó a objetivos militares y las autoridades estadounidenses celebraron el resultado de la operación.

. La ofensiva apuntó a objetivos militares y las autoridades estadounidenses celebraron el resultado de la operación. El presidente de Estados Unidos reiteró su llamado a otras naciones para que ayuden a asegurar el Estrecho de Ormuz. Y aseguró que la infraestructura defensiva de Teherán quedó neutralizada tras una serie de bombardeos.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Estados Unidos e Israel afirman que sus constantes ataques aéreos conjuntos han reducido significativamente la capacidad militar de Irán GETTY IMAGES