Un taxi atropelló a dos mujeres en Nueva York y una cayó al sótano de una bodega

Un taxi atropelló a dos mujeres que caminaban por una calle del Lower East Side de Nueva York, Estados Unidos. Una de ellas cayó por la abertura que conduce al sótano de una bodega tras el impacto. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la intersección de Rivington Street y Essex Street y provocó daños en el comercio involucrado.

El incidente se produjo cuando el conductor del taxi perdió el control del vehículo mientras circulaba por la zona. De acuerdo con lo informado por el medio neoyorquino ABC7, las dos mujeres caminaban por la vereda cuando el auto se desvió repentinamente y las embistió.

Dos mujeres fueron embestidas por un taxi en Nueva York

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que, como consecuencia de lo ocurrido, tres personas fueron trasladadas a hospitales de la zona.

En un video difundido por redes sociales del momento del accidente, se puede ver a las mujeres conversando en la vereda y la aparición repentina del taxi, de color amarillo, que las impacta contra el local sin dar tiempo a que las víctimas puedan reaccionar.

Testigos señalaron que el impacto provocó que una de ellas quedara tendida sobre el pavimento, mientras que la otra mujer cayó por la abertura exterior que da acceso al sótano de una bodega ubicada en la esquina de esa calle. Personas que se encontraban cerca comenzaron a llamarla hasta escuchar su voz desde el interior del subsuelo, lo que permitió ubicarla y alertar a los servicios de emergencia.

Taxis en Nueva York Reuters

Un empleado de un local de zapatillas que se encuentra frente al lugar de los hechos indicó al medio neoyorquino que por el fuerte ruido que hizo el impacto, en un primer momento creyó que el vehículo había impactado contra su propio comercio. “Pensé que éramos nosotros, los que estábamos aquí al otro lado de la calle, pero no, miro afuera y veo humo”, dijo el trabajador.

Entre los ocupantes del taxi se encontraba una pasajera que relató que quienes iban dentro del vehículo no comprendieron inmediatamente lo que había sucedido. ”No teníamos ni idea de lo que había pasado y cuando salimos, vimos que había alguien en el suelo, alguien estaba debajo del coche", dijo a ABC7.