Trump dijo que EE.UU. ejecutó “uno de los bombardeos más poderosos” contra objetivos en la isla iraní de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Estados Unidos lanzó “uno de los bombardeos más poderosos” contra Irán y amenazó con “demoler” la estructura petrolera de la isla.

“Hace unos instantes, bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg”, detalló Trump sobre el ataque a uno de los reductos claves del régimen iraní.

La pequeña isla tiene un lugar desproporcionado en la geopolítica energética mundial: casi el 90% de las exportaciones de petróleo del país salen desde este enclave. El ataque al territorio de la república islámica podría generar una fuerte escalada del conflicto o tener consecuencias en los precios del petróleo.

En relación al ataque, Trump aseguró que Estados Unidos tiene las armas “más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido” y lanzó una advertencia: que “por razones de decencia” se decidió a “no destruir la infraestructura petrolera de la isla”. “Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiere con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, expresó.

Acto seguido, el mandatario norteamericano aseguró que Irán cuenta con la capacidad “para defenderse” de las Fuerzas Armadas estadounidenses. “¡No hay nada que puedan hacer al respecto! Irán jamás tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Medio Oriente ni, de hecho, al mundo entero”, concluyó el líder republicano.

Minutos antes de su publicación, Fox News Radio publicó una entrevista del pasado jueves donde el mandatario afirmaba que apoderarse de la isla “no era una prioridad”, pero que también podía “cambiar de opinión en segundos”. Trump se notó afectado por la consulta del periodista, y contestó: “¿Quién haría una pregunta así, y qué tonto la respondería? Digamos que lo hiciera o digamos que no lo hiciera, ¿por qué te lo diría?“.

La isla de Kharg, vista desde el cielo -� - EUROPEAN SPACE AGENCY�

La isla de Kharg

La isla tuvo varias funciones a lo largo de su historia, como albergar civilizaciones antiguas o alojar prisioneros políticos, pero su importante rol en el mercado energético mundial comenzó en 1958, cuando se empezaron a desarrollar infraestructuras petroleras en su territorio.

Ya en la década del 80 su papel era importante, al punto que, durante la guerra entre Irán e Irak, Bagdad lanzó bombardeos repetidos a la isla. A pesar de los graves daños que sufrió la isla, Teherán reconstruyó su infraestructura rápidamente. Tras ello, reforzaron las defensas de la isla, que hoy en día se encuentra resguardada por presencia militar y es uno de los puntos mejor protegidos del Golfo.

Su geografía es su principal fuerte, debido a que las aguas profundas que la rodean permiten que buques superpetroleros atraquen allí de forma segura, algo imposible en la costa continental iraní.

La isla es clave en el mercado energético mundial

Desde la isla es que se canaliza el crudo que proviene de campos petroleros y se transporta desde una red de oleoductos submarinos antes de su almacenamiento y exportación. En febrero de este año, la república islámica aumentó las cargas desde Kharg hasta superar los tres millones de barriles diarios, según datos de mercado.

Su importante función en el mercado energético global hizo que Estados Unidos debatiera intensamente la posibilidad de atacarlo. Las consecuencias podrían implicar una suba exponencial de los precios de petróleo, como también una escalada del conflicto a nivel regional. Además, Teherán podría responder con ataques a Arabia Saudita o Bahrein -infraestructuras energéticas clave en el Golfo- o bloquear el estrecho de Ormuz.