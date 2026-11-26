Los ciudadanos españoles habilitados para votar en los comicios generales del próximo domingo, podrán conocer en detalle las propuestas de cada espacio político este jueves 26 de noviembre. En este sentido es importante saber a qué hora es el debate presidencial de España 2026, en el que hablan Sánchez (PSOE), Núñez Feijóo (PP), Abascal (VOX) y Colau (Frente Amplio).

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debatirán nuevamente esta noche Manu Fernandez - AP

A qué hora es el debate presidencial de España 2026

El encuentro televisado de este jueves 29 de noviembre en el que debatirán los cuatro principales candidatos a ocupar la presidencia del gobierno español, está pautado para las 18 (hora argentina).

Allí, los postulantes serán moderados por la periodista María Casado, en lo que será el último gran evento antes de la votación del domingo. El debate será a las 22 horas de España, y está previsto que se desarrolle hasta la medianoche.

Quiénes debaten para las elecciones generales en España

Pedro Sánchez, candidato por el PSOE

Alberto Núñez Feijóo, candidato por el PP

Ada Colau, candidata del Frente Amplio

Santiago Abascal, candidato por Vox

Como sucede en este tipo de encuentros, las presentaciones iniciales y las intervenciones se realizan por sorteo.

Según se supo de la Academia de Televisión, organizadora del debate, el orden de llegada será el siguiente: Colau será la encargada de abrirlo y la seguirán Sánchez, Feijóo y Abascal.

Además, habrá cinco ejes temáticos del debate presidencial:

Vivienda

Economía y fiscalidad

Políticas sociales y servicios públicos

Lucha contra la corrupción y regeneración democrática

Migración y política exterior

Dónde ver el debate presidencial de España

Quienes deseen seguir en vivo las instancias del debate presidencial de España, podrán hacerlo mediante distintas alternativas.

RTVE abrirá su señal para que canales y sitio de Internet puedan retransmitir el debate presidencial, que se podrá ver en vivo en los siguientes medios:

La 1

Canal 24 horas

TVE Internacional

RNE

RTVE.es

RTVE Play

Antena 3

laSexta

Telecinco

Cuatro

La Séptima

Las distintas señales ofrecerán programas con la previa del encuentro y con análisis posteriores sobre los fragmentos más destacados de cada candidato y sus cruces en vivo.

El presidente español Pedro Sánchez y el líder opositor Alberto Núñez Feijoo junto a la periodista María Casado en los momentos previos al debate del pasado 19 de noviembre OSCAR DEL POZO - AFP

Quiénes pueden votar en las elecciones generales del 29 de noviembre en España

Según consta en el sitio oficial del Instituto Nacional de Estadística, el próximo 29 de noviembre de 2026 podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones a Cortes Generales. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.

De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023.

En las Elecciones a Cortes Generales pueden votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el Censo Electoral, tanto residentes en España como residentes en el extranjero.