Abigail Hunter: “Necesitamos unirnos para superar a China, nuestro competidor geopolítico común”

PARÍS.– Abigail Hunter es directora ejecutiva del Centro para la Estrategia de Minerales Críticos de SAFE, una organización sin fines de lucro no partidista con sede en Washington. La entidad está muy enfocada en apoyar las necesidades económicas y de seguridad nacional de Estados Unidos y de sus aliados, en especial mediante el fortalecimiento de las políticas de energía, cadena de suministro y transporte.

Hunter y SAFE estuvieron en la Conferencia para la Seguridad de Múnich porque ese es –a su juicio– el lugar obligatorio, “realmente crucial para asegurarnos estar en primera línea durante las conversaciones entre el gobierno y el sector privado cuando se trata de nuestras necesidades de seguridad”.

“Los minerales se han convertido en un tema mucho más importante en esta conferencia. Este es mi tercer año aquí, y ya he visto cómo ha crecido exponencialmente el nivel de atención que están recibiendo”, dijo Hunter a LA NACION durante una entrevista vía Zoom entre Múnich y París.

Abigail Hunter

-Litio, cobalto, níquel, tierras raras... El planeta no carece de estos recursos. Pero China controla la mayoría de las cadenas de suministro de estos llamados metales críticos. Hasta hoy, Pekín posee las llaves del futuro energético y tecnológico de todo el mundo. Y no duda en usar esto como un arma geopolítica. En su guerra comercial contra China, Donald Trump está llamando a sus “aliados” para pedir ayuda. Estados Unidos ha dado a conocer un acuerdo sobre el comercio de minerales críticos, destinado a imponer precios mínimos coordinados a China. Esta iniciativa incluye a 55 naciones entre las que están la Unión Europea, Australia, Japón, India, así como varios países africanos, incluida la República Democrática del Congo. ¿Podría elaborar sobre eso?

–Sí, la gran reunión ministerial que se celebró en Washington, D.C., el 4 de febrero liderada por el secretario de Estado Marco Rubio fue excepcional por tres razones. La primera es simplemente la gran cantidad de países que participaron, mostrando la necesidad de tener no solo a todos los productores de minerales en torno de la mesa, sino también lograr que estuvieran representados alrededor de dos tercios del PBI mundial para poder volver a los verdaderos fundamentos del mercado, permitiendo que los proyectos de minerales realmente prosperen frente a las concentraciones de la cadena de suministro con las que lidiamos hoy. La segunda razón es que fue la mayor reunión de responsables de gabinetes, de todas las agencias norteamericanas, participando en la conversación: desde el vicepresidente J.D. Vance hasta el secretario Scott Bessent, del departamento del Tesoro. Y creo que eso dice mucho sobre la apreciación del gobierno de Estados Unidos de cuán extendido está este problema y cómo se necesita cada herramienta disponible, coordinada entre las agencias para resolverlo. Por último, la tercera razón es que creo que este fue un cambio rápido y muy importante en la administración. Esto comenzó desde los primeros días, cuando vimos la directiva América Primero (America First) enviada al secretario de Estado, muchas órdenes ejecutivas sobre la producción nacional de minerales, hasta el orden global para poder unirse y apoyar la superación de nuestro competidor geopolítico común, China, que hoy domina estas cadenas de suministro. De modo que realmente fue un evento astronómico.

-No hay duda sobre la riqueza de Groenlandia en tierras raras y minerales críticos, esenciales para las actividades de las empresas estadounidenses de alta tecnología. ¿Se podría decir que la insistencia del presidente Trump en tomar el control de ese territorio se debe principalmente a esos intereses?

–Obviamente, no puedo hablar en nombre del gobierno de los Estados Unidos después de sus conversaciones con la OTAN sobre el estado actual del compromiso con Groenlandia. Pero puedo decir que parece haber una perspectiva de seguridad más amplia en esos intereses, como siempre es el caso con esta administración, que intenta mediar la paz en Ruanda y la RDC con resultados siempre relacionados con los minerales. Creo que siempre buscan una especie de propuesta de valor doble al involucrar a cualquier país. Groenlandia tiene recursos impresionantes, pero siempre dependerá de la infraestructura logística y las necesidades de inversión para poder desarrollar esos proyectos más a fondo.

-Sabemos que, una vez extraídas, la mayoría de las tierras raras estadounidenses hoy van a China. Solo del 10 al 30% se refinan localmente, debido a la insuficiente capacidad de procesamiento. El presidente Trump recientemente impulsó al Pentágono a comprar acciones en MP Materials, operador de una mina en California, para asegurar la producción de metales en suelo estadounidense, especialmente tierras raras para el sector de Defensa. ¿Es una buena solución? ¿Es económicamente sostenible reabrir minas? ¿O sería mejor centrarse en el refinamiento o reciclaje, lo que aún ayudaría a aflojar el control chino?

–Para responder a su pregunta más general, se necesita absolutamente una solución integral aquí. Se tarda mucho tiempo en abrir cualquier mina, por lo que es realmente importante que aprovechemos los materiales en lo que llamamos nuestras minas de superficie, electrónicos al final de su vida útil, vehículos y más, para que realmente podamos usar el material que ya ha sido extraído de la tierra y transformado y luego reincorporarlo a la cadena de suministro. En cuanto a MP, creo que es muy importante enfatizar que tras los controles de exportación de China del 4 de abril, que realmente cambiaron de manera sísmica la relación sobre la cadena de suministro de tierras raras, dado lo severos que fueron esos controles, Estados Unidos ya no exporta materiales de tierras raras –al menos de la mina MP– a China. También quisiera señalar que la mina de materiales MP ha estado en operación por un par de años, por lo que no fue necesariamente reiniciada bajo esta administración. Recibieron financiamiento y apoyo bajo la primera presidencia de Trump para pasar de la etapa de extracción de la cadena de suministro a la separación en óxidos de tierras raras en California, y ese financiamiento terminó siendo efectivo o cumpliendo sus objetivos bajo la administración Biden, por lo que esto es realmente un refuerzo del apoyo al enfoque de cadena de suministro más integrada con MP que hemos visto con el acuerdo del Departamento de Guerra.

-Ucrania anunció el 12 de enero que los derechos mineros de uno de los yacimientos de litio más importantes del país, en Dobra, han sido oficialmente otorgados a Dobra Lithium Holdings. Este paso sigue al acuerdo con Estados Unidos, aprobado en mayo de 2025 por el Parlamento ucraniano, destinado a explotar minerales raros y otros recursos naturales de Ucrania. Dobra Lithium Holdings promete una inversión de 179 millones de dólares. ¿Cree que esta asociación podría fortalecer el apoyo estadounidense contra la invasión rusa?

–Es una gran pregunta porque cuando estuve en la Conferencia de Seguridad de Múnich del año pasado, era de lo único que se hablaba. El vicepresidente J.D. Vance estuvo aquí con el objetivo de asegurar ese acuerdo en asociación con Ucrania, y ahora estamos teniendo conversaciones mucho más positivas sobre proyectos específicos, lo cual es un progreso. En cuanto a este caso específico, creo que en cualquier proyecto realmente se necesitará mucho apoyo a largo plazo, atención, estabilidad regulatoria, por lo que el compromiso establecido y hecho bajo esta Administración para apoyar a Ucrania en el desarrollo del sector después de este desafortunado esfuerzo bélico, necesitará continuidad. De modo que es difícil predecir en la actual etapa, dado el impacto a largo plazo, generalmente asociado con el desarrollo minero.

-El grupo de inversión también incluye a Ronald Lauder, un multimillonario y amigo del presidente Donald Trump. Visto desde afuera, da la impresión de que el presidente decidió poner los intereses vitales de la seguridad nacional al servicio de sus amigos...

–No puedo comentar sobre eso, desafortunadamente. No tengo más detalles para responder.

-Este mes, Estados Unidos y Argentina concluyeron un acuerdo destinado a fortalecer el suministro de minerales críticos, desde la extracción hasta el procesamiento, según un comunicado oficial. ¿Puede darnos algunos detalles? ¿Cómo y especialmente “dónde” debería llevarse a cabo todo el proceso: desde la extracción hasta el procesamiento? ¿Y qué parte del acuerdo beneficiará directamente a Argentina?

–Estamos hablando de un acuerdo comercial recíproco mucho más amplio, que la Administración Trump ha estado negociando desde lo que llamaron el Día de la Liberación el año pasado. Las disposiciones minerales que figuran se enfocan en impulsar la inversión estadounidense en proyectos argentinos. Argentina ha recibido mucha atención de grandes compañías mineras a nivel mundial mostrando un muy buen interés en términos de lo que hay en el subsuelo y la capacidad para explotarlo y desarrollarlo. El acuerdo también apunta a compromisos para asegurar que las políticas que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad nacional argentina estén alineadas. Y aquí aparece el tipo de concepto del que hablamos un poco antes, donde realmente podemos asegurar que haya estabilidad, especialmente con inversiones de países terceros como China que entran a Argentina. En cuanto adónde debería realizarse el procesamiento, dónde debería realizarse la minería, siempre digo que deberíamos aprovechar el enfoque más económicamente eficiente para que no haya ineficiencias de capital en proyectos que tal vez no tengan necesariamente la capacidad de dar resultados. Hay mucha urgencia cuando se trata de estas vulnerabilidades en la cadena de suministro, por lo que necesitamos confiar en nuestros socios del sector privado y en nuestras asociaciones gubernamentales para poder aprovechar los proyectos más efectivos para entrar hay en producción.