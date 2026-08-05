Agenda del papa León XIV a la Argentina: las provincias y lugares emblemáticos que conocerá en su visita

El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará un viaje por Sudamérica durente el 6 y el 17 de noviembre, con un itinerario que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El tramo correspondiente a la Argentina ocurre del 8 al 11 de noviembre. Según el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, esta visita responde a una invitación formal que Javier Milei entregó personalmente al Santo Padre a través del canciller Pablo Quirno durante una misión oficial en febrero último.

El papa Leon XIV confirmo su visita a la Argentina

La agenda del papa León XIV en la Argentina

El cronograma del Sumo Pontífice en la región comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, su llegada a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre, jornada en la que será recibido inicialmente en Ezeiza.

Al día siguiente, el lunes 9, se llevará a cabo la reunión oficial entre los jefes de Estado en la sede del Poder Ejecutivo nacional. En el plano eclesiástico, la agenda contempla una misa central en la Avenida del Libertador, a la altura del Monumento a los Españoles, además de una visita clave a la Basílica de Luján, aunque la fecha exacta no está confirmada.

Luego, la elección de Córdoba como sede de una de las jornadas, para celebrar una misa se debe a que es la provincia que se encuentra en el centro del territorio argentino, con el fin de facilitar el acceso a los fieles de las distintas provincias del interior del país, dada su ubicación estratégica.

El papa León XIV visitará la Ciudad de Buenos Aires, la Basílica de Luján y la provincia de Córdoba. ANDREAS SOLARO - AFP

Desde el Gobierno anunciaron: “La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.

El viaje del papa León XIV se extiende más allá de la Argentina, ya que tras su partida del país el 11 de noviembre, continuará su gira hacia Perú, donde visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa hasta el 17 de noviembre.

El Gobierno oficialista celebró la visita

Tras el anuncio, el mandatario argentino sostuvo: “Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año”, en su cuenta oficial de X.

El posteo de Milei X

Por otro lado, el canciller Pablo Quirno sostuvo: “Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa visita apostólica”, resaltó en X.