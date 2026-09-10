Agosto de 2026 fue el mes más caluroso jamás registrado en todo el planeta

PARÍS (AFP).- El pasado agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta, con las temperaturas oceánicas también en niveles sin precedentes, informó este jueves el monitor climático europeo Copernicus.

En respuesta a la evaluación del Servicio Copernicus de Cambio Climático, Naciones Unidas advirtió que el planeta continuará su avance a niveles nunca antes vistos hasta que la humanidad desista de los combustibles fósiles.

Las observaciones de Copernicus se remontan a 1940, pero otras evidencias como los núcleos de hielo, los anillos de los árboles y los esqueletos de coral permiten a los científicos observar el clima actual en su contexto histórico.

“Los humanos probablemente no vieron temperaturas tan elevadas como las actuales, no se reportaron al menos los últimos 100.000 años”, comentó Samantha Burgess, del Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo, a cargo de Copernicus.

Clima El Niño Gza. Fauba

Las temperaturas promedio del aire fueron de 16,9ºC en agosto, lo que superó en 0,01ºC el récord mensual previo, alcanzado en julio de 2023. Copernicus señaló que, dada la estrecha diferencia, considera que ambos meses comparten el récord.

En tanto los científicos afirman que la actividad humana, sobre todo la quema de carbón, petróleo y gas, calentó el planeta en cerca de 1,4ºC desde la era preindustrial, y aumentó la gravedad y posibilidad de fenómenos meteorológicos extremos.

Aun así, las emisiones de gas de efecto invernadero, causantes del calentamiento, alcanzaron niveles históricos en 2025. “La evidencia es irrefutable: este es el precio en espiral de la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles y de la crisis climática global que está alimentando”, aseveró el jefe de clima de la ONU, Simon Stiell, sobre el informe de Copernicus.

El Niño

En tanto, las temperaturas de las superficies marinas también alcanzaron un máximo diario mundial e igualaron el récord de calor para un mes de agosto, lo que prolonga una racha de tres meses de temperaturas sin precedentes en los océanos del planeta.

Más de 90% del exceso de calor atrapado por las emisiones de gases de invernadero fue absorbido por los océanos, a un costo severo para la vida marina, los arrecifes y las comunidades costeras.

Las temperaturas de agosto batieron marcas en cuencas como el Atlántico, el Mediterráneo y el Pacífico tropical, donde el fenómeno El Niño más intenso de la era moderna gana fuerza rápidamente.

ARCHIVO - Una persona se refresca en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor en París, el 24 de junio de 2026. (Foto AP/Christophe Ena, archivo) Christophe Ena - AP

Estos episodios se caracterizan por aguas del Pacífico inusualmente cálidas que aumentan la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos a miles de kilómetros de distancia, desde inundaciones en Perú hasta sequías en África o incendios forestales en Australia.

El Niño, que constituye la fase más cálida de un ciclo climático natural, suele provocar un aumento temporal en las temperaturas globales, que ya se encuentran elevadas debido al calentamiento de fondo a largo plazo.

Los científicos esperan que los récords sigan batiéndose en los próximos meses, a medida que este “super-El Niño” se acerque a su máxima intensidad alrededor de diciembre, y que 2027 -y tal vez incluso 2026- se conviertan en los años más calurosos jamás observados.

1300 millones de afectados en verano

Copernicus señaló asimismo que agosto “marcó el final del verano más caluroso de Europa occidental”, que superó el récord de larga data establecido en 2003.

El período comprendido entre junio y agosto se caracterizó por severas olas de calor consecutivas que provocaron el cierre de escuelas, secaron ríos y prepararon el terreno para devastadores incendios forestales.

inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. (Foto AP/José Sotomayor) Jose Sotomayor - AP

En el análisis Copernicus halló que unos 1300 millones de personas en todo el mundo vivieron entre junio y agosto el verano boreal más caluroso registrado.

Ese estudio detallado de miles de millones de datos del modelo climático ERA5 revela que 52 países de todos los continentes batieron sus récords de temperatura durante todo el período del verano meteorológico del hemisferio norte.

Once países de Europa occidental, entre ellos España e Italia, batieron su récord de temperatura promedio durante esa estación.

ARCHIVO – Un bombero retira del fuego varios panales mientras combate un incendio forestal en San Martin de Valdeiglesias, al oeste de Madrid, España, el 26 de julio de 2026. (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo) Manu Fernandez - AP

Un recuento de la AFP, basado en informes de salud de ocho países (Alemania, Reino Unido, Austria, Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Portugal), suma al menos 35.000 muertes adicionales o asociadas directamente con el calor entre mediados de junio y finales de agosto.

Científicos de la red World Weather Attribution concluyeron que esa ola de calor particularmente intensa en junio habría sido “prácticamente imposible” sin la influencia del cambio climático.