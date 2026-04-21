Alarma en los liceos de Uruguay por un peligroso “desafío” viral que llega desde la Argentina

MONTEVIDEO.- Decenas de amenazas de tiroteos en colegios de Uruguay tienen en alerta a las familias de los estudiantes y a las autoridades, que han resuelto emitir advertencias sobre los riesgos a los que se exponen los responsables de los mensajes que se han escrito en las paredes de los centros educativos.

En varios liceos han aparecido pintadas en los últimos días con amenazas de que habría un tiroteo determinado día y que lo recomendable sería no asistir esa fecha. Solo hasta el fin de semana se habían registrado unos 30 casos, pero durante los días siguientes aparecieron más advertencias pintadas en las paredes.

Uno de los carteles improvisados, en hojas escolares, que invitan al "mejor evento del año"

No obstante, las fuentes afirmaron que “hay muchas situaciones donde no se han identificado responsables”, pese a que “las autoridades de la enseñanza y la Policía Comunitaria están trabajando en estos casos". “En todas las situaciones se le ha dado intervención a los Juzgados de Familia Especializada (en muchos casos han sido menores de 13 años) y notificación a INAU“, apuntaron.

Las situaciones se registraron en centros educativos de varios departamentos. Este lunes la dirección del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) solicitó a los estudiantes que se retiraran y dieron aviso a la Policía ante una nueva amenaza de tiroteo prevista para el miércoles.

También se registraron casos en el interior. Por ejemplo, la Jefatura de Policía de Treinta y Tres informó que este lunes recibió denuncias sobre inscripciones con amenazas en varios centros educativos.

En ese caso la Policía no concurrió solo a liceos sino a escuelas técnicas, donde se constató la presencia de los mensajes. En uno de los casos un adolescente fue identificado como responsable y fue emplazado por la Fiscalía para presentarse junto a un mayor este martes a declarar.

Anuncios de tiroteos escolares en las puertas de los baños de un colegio de Mar del Plata

Daysi Iglesias, consejera del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dijo a El País que en estos casos “se realiza una denuncia penal y se flexibiliza la asistencia de los alumnos”, lo que motiva la suspensión de algunos exámenes.

Pablo Caggiani, presidente del Codicen de la ANEP fue consultado el pasado viernes y respondió que se trataría de “bromas de mal gusto”, pero “no se pueden minimizar”. “Cada centro que recibe este tipo de situaciones formula la denuncia y se refuerza la presencia policial; se mantiene el centro abierto”, detalló, aunque especificó que, a pesar de que se registra asistencia, “si alguien falta porque se siente inseguro o una situación similar, no se va a considerar a los efectos administrativos”.

Consultado por el origen de estas amenazas, el presidente del Codicen dijo que “está en redes sociales, que viene de Argentina”.

"Mañana, tiroteo", anticipa el mensaje

Penas

Ante las reiteradas amenazas, el Ministerio del Interior lanzó una campaña bajo el lema "Las amenazas no son una broma“. Allí recordó que “estos delitos tienen consecuencias graves, incluyendo pena de prisión, sanciones económicas y el bloqueo de llamadas a las líneas de emergencia".

"No compartas, no viralices, ni amplifiques estos mensajes, pues esto también es parte del problema", indicó la cartera, que señaló que estas amenazas con contenido aparentemente falso moviliza recursos del Estado y genera perjuicios económicos, además de que altera la vida cotidiana.

Imagen de uno de los mensajes

ANEP, por su parte, emitió un comunicado “ante la presencia de mensajes intimidatorios o amenazantes en diferentes centros educativos” en el que expresó “preocupación” e informó los protocolos a seguir.

“Los centros deben seguir siendo lugares seguros para niños, niñas, adolescentes, así como también, para los y las integrantes de la comunidad educativa”, reza el escrito, que afirma que las instituciones “se mantienen abiertas y en normal funcionamiento”.

En caso de encontrar una amenaza, la ANEP recomienda “dar aviso a las autoridades del centro educativo” y “colaborar con las indicaciones” que se den desde allí. Esta institución también recomienda “no viralizar ni estimular la repetición de este tipo de mensajes”.

En un pedido a las familias, ANEP llamó a la “reflexión y concientización sobre el uso crítico y responsable de las redes sociales“. Y a los estudiantes les pidió “reflexionar con sus pares y sus referentes adultos frente a estas situaciones para que los centros educativos sigan siendo un lugar de encuentro, de disfrute y de aprendizajes significativos”.