Alemania acusa a Rusia por un intento de ataque con drones en Leipzig y endurece su respuesta

BERLÍN. – La Unión Europea convocó este miércoles al máximo representante diplomático ruso ante el bloque por el incidente de un dron cargado con explosivos detectado en agosto en el aeropuerto alemán de Leipzig/Halle, un día después de que Berlín responsabilizara a Rusia y anunciara nuevas medidas contra Moscú.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que el episodio presenta “las características de un acto de terrorismo respaldado por un Estado” y confirmó que el encargado de negocios ruso en Bruselas fue convocado para protestar contra lo que calificó como un nuevo “ataque híbrido”.

The Leipzig attacks have all the hallmarks of state-sponsored terrorism.



We will respond with resolve.

1.600 listings for the military complex of Russia are already in the pipeline, and we stand ready to add more.



We have also summoned the Russian representative to the EU, as… pic.twitter.com/7zdOsZHNP9 — Kaja Kallas (@kajakallas) September 2, 2026

La escalada se produjo después de que Alemania acusara a Rusia de estar detrás del intento de ataque y asegurara haber reunido pruebas que vinculan a agentes rusos con la operación

La investigación identificó a dos sospechosos con presuntos vínculos con Rusia, según informaron Süddeutsche Zeitung, NDR y WDR. Se trata de un hombre de origen ruso con pasaporte letón y al parecer estaba a cargo de la logística del ataque. El otro es un ciudadano bielorruso con pasaporte ruso, que habría entrado en el espacio Schengen con un visado turístico italiano expedido en Minsk. Este hombre ha cometido infracciones en los países bálticos, afirman los tres medios.

Llegado a finales de julio a Alemania a través del aeropuerto de Berlín, habría alquilado un auto para dirigirse a la región de Leipzig antes de abandonar el país dos días antes del presunto ataque, añaden las fuentes.

Los dos hombres habrían sido identificados gracias a las huellas de ADN encontradas por la policía científica en un dron, en una lata de conservas llena de explosivos y en una antena fijada a un árbol.

Agentes de policía están registrando un campo en el aeropuerto de Leipzig/Halle tras un incidente con un dron Hendrik Schmidt - dpa DPA

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que la configuración de los drones, sus componentes, explosivos y detonadores coinciden con elementos detectados en otras operaciones híbridas atribuidas a Rusia. Según el funcionario, el dispositivo mostró “un alto grado de pericia técnica” y una planificación minuciosa, aunque la ejecución habría quedado en manos de agentes de “bajo nivel”.

“Las investigaciones policiales, el patrón y los hallazgos de inteligencia prueban una responsabilidad rusa por el intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig”, sostuvo Dobrindt.

El 4 de agosto fue encontrado un dron cerca de varios aviones Antonov ucranianos y el artefacto fue desactivado. Según las autoridades, otro aparato impactó contra un avión de carga de DHL y provocó daños en su parte delantera. Diez días después, un tercer dron, también cargado con explosivos, fue localizado en un estado federado vecino.

Leipzig/Halle es un importante centro europeo de transporte de carga y presta apoyo logístico a Ucrania. También alberga la Solución Internacional de Transporte Aéreo Estratégico de la OTAN (SALIS), que opera regularmente para trasladar equipos a las fuerzas aliadas desplegadas en el flanco oriental.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que el dispositivo mostraba un alto grado de preparación técnica y planificación TOBIAS SCHWARZ - AFP

El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del 18 de septiembre y la rescisión del contrato de la Casa Rusa de Berlín. También adelantó que Alemania impulsará nuevas sanciones europeas contra personas vinculadas a operaciones híbridas rusas, reforzará los controles de entrada para ciudadanos rusos y aumentará la presión contra la llamada “flota fantasma” utilizada para transportar petróleo ruso y eludir sanciones.

El embajador ruso en Berlín fue convocado al Ministerio de Exteriores.

“Pretexto rebuscado y fabricado”

La vocera de la Cancillería rusa, Maria Zakharova, calificó las afirmaciones alemanas de un “pretexto rebuscado y fabricado” y dijo que Rusia dará una “respuesta adecuada” a las medidas anunciadas.

“La parte rusa rechaza categóricamente las acusaciones totalmente infundadas formuladas por Berlín sobre la implicación de Rusia en el presunto incidente del aeropuerto de Leipzig”, declaró el ministerio en un comunicado, acusando a Alemania de “lanzar deliberadamente una auténtica provocación con el objetivo de exacerbar las relaciones germano-rusas”.

Putin, durante una reunión al margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia Vyacheslav Prokofyev - Pool Sputnik Kremlin

El presidente Vladimir Putin también negó las acusaciones y cuestionó las pruebas presentadas por Berlín. “¿Dónde está la prueba?”, preguntó durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán. “La prueba fue plantada”, agregó, sin explicar en qué basaba esa afirmación.

El embajador ruso, Sergey Nechayev, calificó las acusaciones de “infundadas, absurdas y contrarias al sentido común” y afirmó que las medidas alemanas representan una escalada “sin precedentes” en las relaciones bilaterales.

Sabotaje, espionaje y desinformación

El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación europea por las operaciones de sabotaje, espionaje y desinformación atribuidas a Moscú. La agencia Associated Press contabilizó alrededor de 200 incidentes de actividad maliciosa en Europa atribuidos por funcionarios occidentales a Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania, incluidos incendios provocados, operaciones con drones, intentos de asesinato y ciberataques.

La tensión se extendió además al Báltico, donde varios drones activaron las alarmas en Letonia y algunos ingresaron en el espacio aéreo de Estonia, provocando el despegue de cazas de la OTAN.

La Unión Europea y la alianza atlántica respaldaron a Berlín. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el episodio de Leipzig como parte de una tendencia de incidentes “cada vez más peligrosos” y aseguró que Europa y la OTAN intensificarán la presión sobre Rusia.

We meet today to discuss Russia’s attack in Leipzig.



This was an attack using military-grade material, carried out by Russian operatives on EU soil.



We won't tolerate it.



Europe & @NATO won't just maintain our pressure on Russia.



We will increase it ↓ https://t.co/r3MyyAqFjg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2026

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que Moscú se ha vuelto “cada vez más temeraria” y que sus intentos de intimidar a los países europeos y debilitar su apoyo a Ucrania “son vanos y fracasarán”.

La disputa se produce mientras la guerra amenaza con extender sus efectos sobre el espacio aéreo europeo. Tras nuevos ataques rusos contra la región de Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky advirtió que la escalada “no puede y no permanecerá confinada al territorio ucraniano” y sostuvo que el espacio aéreo ruso se está volviendo inseguro para la aviación civil.

Putin respondió acusando a Zelensky de recurrir al “terrorismo de Estado”.

Agencias AP, AFP y Reuters