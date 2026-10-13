Alerta roja en Santiago de Chile por fuertes tormentas e inundaciones, a pocos días del aluvión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile decretó este martes una alerta roja para la Región Metropolitana por el temporal que afecta a la capital y sus alrededores. En medio de las lluvias, las tormentas eléctricas y la caída de granizo, se registró el desborde del río Mapocho, se activó un proceso de evacuación en Talagante y más de 34.000 clientes quedaron sin electricidad.

Según el reporte del organismo, actualizado a las 19.20, a las 18.47 se activó el sistema de alerta de emergencia para apoyar la evacuación del campamento Ribera de Río, en la comuna de Talagante, por el desborde del río.

Partes de la estructura de una terminal volaron por los aires (Fuente: Red Geocientífica de Chile)

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en tanto, informó que 34.681 clientes se encontraban sin suministro eléctrico en la región. Las comunas más afectadas eran San Bernardo, con 6803, y Ñuñoa, con 6124.

Un hombre permanece sobre el techo de un auto mientras otro avanza por aguas turbias tras las inundaciones repentinas provocadas por las intensas lluvias en el distrito de Las Condes, en Santiago de Chile Esteban Felix - AP

De acuerdo con CNN Chile, las precipitaciones se presentaron con distinta intensidad en diversos sectores de la Región Metropolitana. Usuarios de redes sociales compartieron videos y fotografías de las granizadas y de los rayos que se observaron en distintos puntos de la capital.

Se registraron imágenes de calles inundadas en Ñuñoa

Hace cuatro días, fuertes lluvias azotaron la capital de Chile y la región circundante, provocando deslizamientos de tierra que arrastraron autos por las calles, inundaron viviendas y obligaron a los residentes a evacuar. Al menos seis personas resultaron heridas, entre ellos un bebé de un año, y otras personas aisladas, informaron las autoridades.

Las fuertes lluvias generaron inundaciones

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