Alerta roja en Santiago de Chile por fuertes tormentas e inundaciones, a pocos días del aluvión
La medida alcanza a toda la Región Metropolitana; se activó un proceso de evacuación en Talagante y las autoridades advirtieron sobre el riesgo de derrumbes; hay más de 34.000 usuarios sin luz
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile decretó este martes una alerta roja para la Región Metropolitana por el temporal que afecta a la capital y sus alrededores. En medio de las lluvias, las tormentas eléctricas y la caída de granizo, se registró el desborde del río Mapocho, se activó un proceso de evacuación en Talagante y más de 34.000 clientes quedaron sin electricidad.
Según el reporte del organismo, actualizado a las 19.20, a las 18.47 se activó el sistema de alerta de emergencia para apoyar la evacuación del campamento Ribera de Río, en la comuna de Talagante, por el desborde del río.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en tanto, informó que 34.681 clientes se encontraban sin suministro eléctrico en la región. Las comunas más afectadas eran San Bernardo, con 6803, y Ñuñoa, con 6124.
De acuerdo con CNN Chile, las precipitaciones se presentaron con distinta intensidad en diversos sectores de la Región Metropolitana. Usuarios de redes sociales compartieron videos y fotografías de las granizadas y de los rayos que se observaron en distintos puntos de la capital.
Hace cuatro días, fuertes lluvias azotaron la capital de Chile y la región circundante, provocando deslizamientos de tierra que arrastraron autos por las calles, inundaron viviendas y obligaron a los residentes a evacuar. Al menos seis personas resultaron heridas, entre ellos un bebé de un año, y otras personas aisladas, informaron las autoridades.
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