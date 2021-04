Alexei Navalny reapareció tras 24 días de huelga de hambre contra Vladimir Putin: “Soy un esqueleto espeluznante”

MOSCÚ.- La imagen no es nítida pero lo muestra con el pelo rapado, el rostro flaco y algunas marcas en la mejilla. Tras una huelga de hambre de 24 días en prisión, el opositor al gobierno de Vladimir Putin, Alexei Navalny, apareció hoy por primera vez ante la Justicia, que lo acusa de cometer fraude y malversación de fondos en 2014, y afirmó: “Soy un esqueleto espeluznante”.

Su salud ya estaba en duda desde hace semanas. Sus abogados incluso advirtieron días atrás que estaba en mal estado y que su vida corría peligro. Navalny, quien en agosto del año pasado comenzó a sentirse mal en un vuelo y luego quedó internado por cinco meses en Alemania tras ser víctima de envenenamiento, había comenzado una huelga de hambre en la cárcel a fines de marzo, en protesta a que se sentía mal y las autoridades no lo dejaban ver a su médico personal ni tomar medicamentos. “¿Por qué los presos hacen huelga de hambre? Esta pregunta solo preocupa a quienes no fueron prisioneros. Todo parece complicado desde fuera. Pero desde adentro, todo es simple: no tienes otros métodos de lucha”, escribió en su cuenta de Instagram entonces.

Hoy su aparición en la corte muestra los estragos de esas semanas. Por 24 días Navalny se negó a comer pese a que afuera sus colaboradores le pedían que terminase con su protesta porque su salud estaba empeorando: su nivel de potasio en su sangre había pasado a ser crítico y estaba al borde de un paro cardiaco, según un grupo de médicos que lo apoya.

Sin embargo la debilidad física no le impidió continuar con su lucha. En su discurso, acusó al Kremlin de convertir a “los rusos en esclavos” y llamó a Vladimir Putin un “rey desnudo”, en alusión a la historia popular de Hans Christian Andersen El traje nuevo del emperador.

“Quiero decir, mi querido juez, que su rey está desnudo y millones de personas están gritando por eso. Veinte años de gobierno infructuoso han llevado a este resultado: una corona que se le cae de las orejas, miente en la televisión, hemos desperdiciado billones de rublos y nuestro país continúa deslizándose hacia la pobreza”, dijo el opositor de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 20 de febrero de 2021, el dirigente opositor ruso Alexei Navalny está en la Corte Distrital Babuskinsky en Moscú.

Tras ello, Navalny, de 44 años, se dirigió a su esposa. “Julia, si puedes oírme, levántate un segundo, quiero mirarte. Ayer me miré en un espejo y soy un esqueleto espeluznante. Pesaba lo mismo que en séptimo grado. Si me hubiera quitado la túnica, me hubiera visto mucho peor”.

Después detalló sobre su dieta actual. “Ayer comí cuatro cucharadas de avena, hoy cinco. Cuando llegue a las 10 cucharadas, será un gran avance. Pero para obtener 60 gramos de zanahorias crudas, escribí una petición, todavía lo están considerando”, indicó según lo publicado por Sky News.

Cierre de oficinas

Su aparición ante la Justicia se da en medio del cierre de su red de oficinas en el país debido a que las autoridades rusas buscan hacer que estas y su fundación de lucha contra la corrupción sean ilegalizadas y calificadas como grupos extremistas.

Leonid Volkov, que como jefe de estrategia de Navalny dirige las oficinas, afirmó hoy que conservar la red en su estado actual “es imposible” por las acusaciones de extremismo y por la cantidad de colaboradores del opositor que fueron arrestados y enfrentan cargos penales.

Navalny fue detenido en enero a su vuelta al país desde Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un envenenamiento con una neurotoxina del que culpa al Kremlin. Las autoridades rusas rechazan esa acusación. Mientras tanto su arresto y sus condiciones de vida en prisión provocan protestas en todo el país.

Protestas por Navalny en San Petersburgo OLGA MALTSEVA - AFP

Agencias AP y Reuters

LA NACION