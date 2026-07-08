Allanaron la casa donde Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria en busca de armas

BRASILIA.– La policía brasileña realizó este miércoles un allanamiento para buscar armas en la residencia donde el expresidente Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria, por orden de un juez de la corte suprema, pero no encontró nada.

Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder las presidenciales de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

El expresidente ultraderechista (2019-2022) purga la pena en su casa en Brasilia desde marzo por motivos de salud, un beneficio de carácter “humanitario” que el juez Alexandre de Moraes le renovó la semana pasada.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes Eraldo Peres - AP

Pero Moraes condicionó la permanencia en casa de Bolsonaro a la entrega de todas las armas registradas a su nombre (una decena, entre pistolas, rifles y una escopeta).

La operación se produce un día después de que los abogados de Bolsonaro informaran al Tribunal Supremo sobre el paradero de dos armas que aún no habían sido localizadas por la Policía Federal. Según la defensa, las diez armas registradas a nombre del expresidente ya se encuentran bajo custodia de organismos públicos o tienen una ubicación conocida que ha sido comunicada a las autoridades.

El martes, los abogados informaron al Tribunal Supremo Federal que una de las armas del expresidente, que no había sido encontrada en el Batallón de la Policía del Ejército en Brasilia, se encuentra en Rio Grande do Sul.

Según los abogados, el arma en cuestión, una escopeta, fue un regalo para el exjefe del poder ejecutivo y ha permanecido en un depósito de armas en Caxias do Sul (RS) desde su adquisición, donde nunca ha sido retirada. Inicialmente, la defensa había informado al Tribunal Supremo que esta arma también estaba bajo la custodia del Ejército, pero rectificó la información en la petición presentada el martes.

Bolsonaristas en Brasilia EVARISTO SA - AFP

Moraes calificó esa explicación de “inconsistente” con los registros existentes y señaló que no estaba respaldada por documentación que la probara, según el documento que ordena la requisa, al que accedió la agencia AFP.

El juez detectó además una “discrepancia” general entre el número de armas registradas y las efectivamente entregadas a las autoridades.

“No encontraron nada”, dijo a la AFP el abogado João Henrique Nascimento de Freitas, al relatar que la policía llegó a la residencia poco antes de las 7, hora local, en busca de armas, municiones, accesorios y documentos.

La requisa, que incluyó el cuarto de la hija menor del expresidente, que en ese momento dormía, duró cerca de una hora, detalló el abogado.

“No había motivos para el allanamiento, considerando que ya habíamos informado el paradero de absolutamente todas las armas del presidente”, dijo Freitas. “Es lamentable que un expresidente de la república siga siendo objeto de este tipo de acciones”, agregó.

La policía confirmó también que en la requisa no encontró nada, según un documento entregado a la corte al que tuvo acceso la AFP.

Presión de Trump

El juicio de Bolsonaro recibió amplia atención internacional después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel del 50% a los productos brasileños alegando, entre otras razones, la existencia en Brasil de una “caza de brujas” dirigida contra su aliado.

Eduardo, uno de los hijos de Bolsonaro, fue condenado este año por hacer cabildeo ilegal ante el gobierno de Estados Unidos para amenazar a funcionarios brasileños con el fin de detener el juicio de su padre.

Muchos de los aranceles se levantaron posteriormente, aunque el gobierno de Trump amenazó recientemente con más aranceles por presuntas prácticas comerciales desleales, aun cuando Estados Unidos mantiene un fuerte superávit comercial con Brasil.

Agencias AFP y AP