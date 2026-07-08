El emotivo mensaje del papá de Lucas Gámez tras la muerte de su hijo: “Lo alcanzo esta terrible tragedia”

Luego de que Lucas Gámez fuera encontrado sin vida, tras una intensa búsqueda entre los escombros, su padre, Marcos, declaró este miércoles en el lugar y agradeció a los brigadistas por el acompañamiento. “Si Dios nos eligió para esta terrible tragedia es para enviar un mensaje”, dijo sobre la muerte de su hijo.

El cuerpo de Lucas fue hallado esta tarde en los escombros de un edificio en el estado de La Guaira, epicentro de la devastación. Allí vivían familiares a los que el menor de edad fue a visitar para disfrutar de un día de playa. Tras pasar la tarde en el mar aquel 24 de junio, Lucas volvió al departamento del segundo piso y minutos después comenzaron los temblores.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Ritcher derrumbaron por completo el edificio. Desde entonces, un amplio operativo se desarrollaba para encontrarlo.

Lucas Gámez, el niño desaparecido en Venezuela Instagram

“Pudimos encontrar el cuerpo de Luquitas, no como queríamos, pero bueno, esta fue una batalla de fe y esperanza, intentando llevar un mensaje que no fue hecho, sino que fue de manera orgánica y trascendió fronteras. Sé que el mensaje final de todo esto es que los familiares que siguen buscando a su familia tengan fe y esperanza. Nosotros la tuvimos y tenemos”, sostuvo.

Marcos Gámez dijo que su hijo “estaría contento de que puedan seguir rescatando víctimas”.

Según informó, la familia vivía en Caracas, y el niño se había trasladado a La Guaira por el día. “Lucas vino acá solamente a pasar un día de playa. Lo alcanzó esta terrible tragedia, que también alcanzó a muchísimas personas. No se trata de personalizar una búsqueda, sino de ayudar a la gran mayoría de las personas”, expresó.

La declaración de Marcos Gámez, papá de Lucas

En el operativo se involucraron brigadas de diferentes partes del mundo que se ofrecieron a ayudar al gobierno venezolano. Entre ellas, la administración argentina envió un completo equipo de personal militar especializado en catástrofes e integrantes de las brigadas Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR). También mandaron médicos con equipamiento, medicamentos, ambulancias, enfermeros y auxiliares.

Lucas fue hallado por un equipo de rescatistas enviados por Brasil que también formaban parte del operativo. “En un rato nos vamos a dedicar a darle cristiana sepultura a nuestro hijo. Envío un mensaje de esperanza, fe, humildad y seguir creyendo en Dios y Jesús así como Luquitas lo creía. Él hablaba mucho de Jesús y Dios”, detalló.

Lucas Gámez junto a su madre Blancalida Martínez

También dio detalles sobre el proceso de reconocimiento del cuerpo. “No tuve el valor de ir y verlo. Se encargaron otros familiares. Lo vamos a llevar a Caracas, después nos tocará definir internamente en la familia cómo sería”, contó.

Además, brindó un mensaje de agradecimiento a todos los involucrados en el rescate: “Infinitas gracias a los bomberos, rescatistas y países que estuvieron. A los trabajadores, a los que sacaron escombros con las uñas, a las Fuerzas Armadas que estuvieron ayudando. Darles las gracias y que sigan con esa vocación de ayuda que nos hace falta acá”.

El amplio operativo incluyó a brigadas especializadas, que utilizaron nuevas técnicas de rescate para intentar confirmar si seguía con vida. Una de ellas fue realizar pruebas de sonido para detectar posibles latidos del corazón y otros signos vitales. Durante los últimos días los operarios se habían enfocado en un sector de los escombros donde habían detectado una “fuente de calor a 10 metros de profundidad”.