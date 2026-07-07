Hallan muerta a una mujer buscada por el atentado contra un magnate ucraniano en Mónaco

KIEV.– El Servicio de Seguridad de Ucrania informó que había encontrado el cuerpo de la ciudadana ucraniana Anastasiia Berezovska, buscada por las autoridades de Mónaco en relación con un atentado con bomba dirigido contra el magnate empresarial ucraniano Vadym Yermolaiev.

La sospechosa del atentado en Mónaco

El servicio de seguridad, también conocido por sus siglas en ucraniano SBU, indicó que un agente que presta servicio en la agencia de inteligencia militar de Ucrania confesó haber matado a Berezovska con la ayuda de un exagente de las fuerzas del orden. Según un comunicado del SBU, el hombre afirmó que actuó por iniciativa propia y sin informar a sus superiores.

El ataque del 29 de junio tuvo supuestamente como objetivo a Yermolaiev, quien tiene vínculos con Rusia, y a su familia. Tres personas resultaron heridas, incluido un chico.

Investigación en curso

El atentado conmocionó a Mónaco, un enclave costero para ricos y famosos conocido por sus incentivos fiscales favorables, su familia real y el Gran Premio de Fórmula 1. Su jefe de Estado, el príncipe Alberto II, describió la explosión como “un acto odioso” y señaló que se movilizaron todos los servicios públicos para garantizar la seguridad.

Interpol había identificado a Berezovska, de 39 años, como la principal sospechosa. La organización policial la nombró en una Notificación Roja que solicitaba su arresto por cargos de intento de asesinato, colocar un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal.

Interpol dijo el martes que no tenía comentarios inmediatos y que la Notificación Roja en su sitio web permanecería hasta que Mónaco solicitara su eliminación.

Servicios de emergencia de Mónaco desplegados cerca del lugar de una explosión ocurrida en un edificio residencial VALERY HACHE - AFP

El SBU indicó que los investigadores se habían centrado en los dos hombres después de descubrir que habían transferido repetidamente criptomonedas y dinero a través de cuentas bancarias a Berezovska.

Durante los registros, las autoridades también encontraron lo que el SBU describió como un sótano que se asemejaba a una cámara de tortura en la casa del exagente de las fuerzas del orden.

Los investigadores encontraron el cuerpo de Berezovska durante una reconstrucción del crimen basada en el testimonio de uno de los sospechosos. Tenía heridas de bala en la cabeza, y los investigadores recuperaron casquillos de pistola percutidos en el lugar, dijo el SBU.

Ambos hombres fueron sido detenidos bajo sospecha de asesinato premeditado.

El SBU indicó que había compartido toda la información disponible con los investigadores de Mónaco y que seguía identificando a quienes ordenaron y organizaron el intento de asesinato en Mónaco.

Agencias AP y AFP