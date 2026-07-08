Murió el hombre que se hizo conocido por organizar su propio “funeral en vida”

La muerte de Tiago Pitthan, el abogado brasileño de 47 años que se convirtió en un fenómeno mediático tras organizar su propia ceremonia de despedida, fue confirmada durante las últimas horas tras una batalla contra un agresivo cáncer de estómago. El letrado, residente en la ciudad de Campo Grande, falleció el pasado domingo 5 de julio en el Hospital Cassems. La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales, donde Pitthan se había encargado de documentar con transparencia cada etapa de su proceso terminal.

Desde su entorno cercano, a través de su cuenta oficial de Instagram, informaron que su velorio se llevó a cabo bajo una premisa coherente con su visión de la existencia: un encuentro lleno de amigos y afecto. La decisión de Pitthan de organizar lo que él mismo denominó un “funeral en vida” ocurrió el 30 de mayo pasado, cuando convocó a familiares, amigos e incluso desconocidos en un antiguo almacén de una cervecería local. Lejos de ser un evento fúnebre tradicional, la reunión contó con música en vivo, que incluyó bossa nova, samba y rock, un equipo de acuarelistas que registraron la jornada y hasta un momento donde el propio Pitthan cumplió su sueño de tocar la guitarra sobre el escenario.

El anuncio oficial sobre su fallecimiento llegó en sus propias redes sociales Captura Instagram (@bomsujeito)

El impacto de este evento fue inmediato, ya que lo que inicialmente fue planeado para un grupo reducido de 50 personas terminó por reunir a más de 1000 asistentes, lo que transformó su historia personal en un debate público sobre el “bien morir”. El abogado explicó en reiteradas oportunidades que su intención era romper el estigma que rodea a la palabra muerte. “Desde que empezó mi enfermedad, la gente evita hablarme de cáncer, muerte y funerales, y yo me aseguro de usar esas tres palabras porque cuando algo no tiene nombre, te atormenta”, sostuvo Pitthan al justificar su iniciativa. Esta perspectiva, que priorizó la celebración por sobre la resignación, le permitió, según sus propias palabras, “ganarle” al diagnóstico médico al no permitir que la enfermedad definiera la totalidad de su tiempo restante.

Su enfermedad comenzó en marzo de 2024, tras presentar complicaciones digestivas durante un viaje a Bonito. Los estudios médicos detectaron un adenocarcinoma gástrico avanzado, el cual, tras un intento fallido de cirugía, mostró metástasis en órganos críticos como el intestino y el peritoneo. Ante este escenario, Pitthan optó por una actitud proactiva. En sus últimos momentos, grabó un mensaje de despedida para sus seguidores, donde se le observó sereno y consciente. “Tuve una buena vida y eso es todo. Gané”, expresó. En el video, compartido horas antes de su deceso, añadió: “Solo para decirles que no se preocupen, estoy bien, estoy en paz, estoy feliz. Valió la pena. Un beso de parte del Buen Tipo”.

Tiago Pitthan falleció tras dos años de luchar contra el cáncer de estómago Instagram (@bomsujeito)

Este legado de entereza y planificación consciente del final de su vida posicionó a Pitthan como un referente de los movimientos que abogan por una visión más positiva del cierre de ciclo humano. Sus allegados confirmaron que, a partir de sus últimos deseos, fue despedido con la vestimenta que lo caracterizó durante su evento: una camisa tropical y su sombrero Panamá, por lo que selló su historia personal con el mismo espíritu festivo que defendió hasta el final.