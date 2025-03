Amasó la mayor fortuna de Hong Kong, lo llaman “Superman” y ahora quedó envuelto en una disputa geopolítica con China por el Canal de Panamá

HONG KONG.- En la vibrante ciudad de Hong Kong, donde los rascacielos se alzan imponentes sobre el puerto y las luces nunca se apagan, el nombre de Li Ka-shing resuena con un poder casi mítico. A sus 96 años, el magnate, conocido como “Superman”, figura entre las 50 personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado en 38.000 millones de dólares, según Forbes. Su imperio, construido a lo largo de décadas, abarca sectores clave como bienes raíces, supermercados, telecomunicaciones y servicios portuarios. Aunque en 2018 cedió el control de su conglomerado, CK Hutchison Holdings, a su hijo Victor, su influencia sigue pesando sobre la economía de la región.

Sin embargo, recientemente su imperio ha quedado bajo el escrutinio público después de que CK Hutchison Holdings anunciara la venta de sus activos portuarios en el Canal de Panamá a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock Inc. Esta decisión ha generado un fuerte malestar en Pekín.

En la última semana, las oficinas de asuntos de Hong Kong del gobierno chino han publicado críticas mordaces, basándose en informes de un medio local respaldado por el Estado, cuestionando el acuerdo preliminar de Hutchison, controlado por la familia Li. Esta reacción no solo pone en duda la viabilidad de la transacción, sino que también evidencia las crecientes dificultades de las empresas hongkonesas para equilibrar las exigencias de lealtad nacional impuestas por Pekín con sus propios intereses comerciales en lo que alguna vez fue un bastión del libre comercio en Asia.

Contenedores de carga, apilados mientras las grúas cargan y descargan buques mercantes en el puerto de Cristóbal, operado por Panama Ports Company, en Colón, el 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix) Matias Delacroix - AP

El ascenso de Li y sus lazos con Pekín

La historia de Li Ka-shing, desde la pobreza hasta convertirse en uno de los magnates más influyentes del mundo, corre en paralelo al ascenso de la antigua colonia británica. Su imperio empresarial está profundamente arraigado en la vida cotidiana de Hong Kong, con presencia en sectores como bienes raíces, supermercados, telecomunicaciones y servicios públicos. A nivel global, su conglomerado controla activos estratégicos, entre ellos la cadena de farmacias británica Superdrug y el operador europeo de telefonía móvil Three.

Desde 1997, una subsidiaria de Hutchison ha gestionado puertos en ambos extremos del Canal de Panamá, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a denunciar una supuesta interferencia china en la operación de esta crucial vía marítima.

La influencia de Li trasciende el ámbito empresarial. Ha mantenido reuniones con altos líderes chinos y formó parte del comité de élite encargado de seleccionar al jefe ejecutivo de Hong Kong. Durante años, el Partido Comunista Chino entendió que el respaldo del sector empresarial era clave para sostener el sistema capitalista de Hong Kong, una pieza fundamental para la economía continental debido a su red de contactos y recursos globales. En este contexto, Li ha ejercido una notable influencia política.

Sin embargo, algunas de sus decisiones empresariales han sido objeto de críticas. En 2015, cuando vendió parte de sus activos en la China continental, un grupo de expertos vinculado a la agencia oficial de noticias Xinhua lo acusó de actuar de manera inmoral.

Durante las protestas prodemocráticas de 2019, su postura ambigua también generó controversia. Mientras otros líderes empresariales de Hong Kong adoptaron una línea más dura, Li fue criticado por sectores pro-Pekín debido a su aparente falta de posicionamiento frente a los disturbios.

Una protesta contra la ley de extradición en Hong Kong, 9 de junio de 2019. LAM YIK FEI - NYTNS

Acuerdo de los puertos de Panamá

CK Hutchison anunció el 4 de marzo que vendería todas sus acciones en Hutchison Port Holdings y en Hutchison Port Group Holdings al consorcio que también incluye a la subsidiaria de BlackRock Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited, presidida por el heredero naviero italiano Diego Aponte, cuya familia, según reportes, tiene una larga relación con la de Li.

Si se aprueba, el acuerdo, valorado en casi 23.000 millones de dólares, incluidos 5000 millones en deuda, dará al consorcio el control de 43 puertos en 23 países, incluidos los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los extremos del canal. La transacción no incluye puertos en Hong Kong o China continental. CK Hutchison afirmó que la transacción era puramente de naturaleza comercial.

El acuerdo complació a Trump pero enfureció a Pekín.

Uno de los periódicos respaldados por Pekín calificó el acuerdo como una traición al pueblo chino y advirtió que la empresa debía decidir de qué lado estaba. Otro medio enfatizó que los grandes empresarios son patriotas, sugiriendo que aquellos que “bailan” con políticos estadounidenses de tendencias depredadoras acabarían condenados a la infamia.

En la plataforma de redes sociales china Weibo, los comentarios sobre el acuerdo han sido mayoritariamente críticos con Li, reflejando una percepción negativa entre los usuarios.

Por su parte, el jefe del gobierno de Hong Kong, John Lee, evitó criticar abiertamente el acuerdo o a Trump. Sin embargo, el martes declaró a la prensa que su administración se opone a cualquier táctica de intimidación en las relaciones económicas y comerciales internacionales, alineándose así con la postura de Pekín.

Los puertos tienen valor geopolítico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping, durante una reunión en un aparte de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo) Susan Walsh - AP

Algunos informes no confirmados sugieren que los líderes chinos estaban molestos por no haber sido consultados previamente sobre el acuerdo. George Chen, director gerente para Hong Kong en The Asia Group, una firma de consultoría empresarial y política con sede en Washington, señaló que Pekín podría haberse sentido decepcionada por no haber tenido tiempo suficiente para preparar una respuesta.

Los puertos son activos estratégicos de gran valor, y cualquier transacción que los involucre suele ser especialmente delicada, explicó Wilson Chan, cofundador del Instituto Pagoda, un grupo de expertos especializado en política pública y economía global.

Aún no está claro si la presión de Pekín influirá en el desenlace del acuerdo, que aún debe recibir la aprobación del gobierno de Panamá. Al ser consultado sobre si las autoridades chinas estaban investigando la operación, el Ministerio de Asuntos Exteriores eludió la pregunta y remitió a los periodistas a otras instancias oficiales.

Cancelar el acuerdo sería arriesgado, advirtió Chan. “Estrictamente hablando, simplemente dejas que Trump se lleve el crédito por ello, luego dices más tarde ‘Lo siento, cancelo el acuerdo’. Puedes imaginar cuál sería la reacción de Trump”, comentó, agregando que esto también afectaría la imagen internacional de las empresas de Hong Kong.

Hasta el momento, CK Hutchison no ha hecho declaraciones sobre la controversia.

El jueves, la empresa presentó sus resultados financieros de 2024, pero no ofreció una conferencia de prensa. En su declaración como presidente, Victor Li evitó mencionar el acuerdo, aunque advirtió que el entorno operativo del grupo será volátil e impredecible. También anticipó posibles dificultades para los puertos y servicios relacionados a principios de 2025, debido a la reorganización de las alianzas entre las líneas navieras y al impacto del riesgo geopolítico en el comercio global.

Implicaciones a largo plazo

Activistas y simpatizantes de Hong Kong en Taiwán llevan a cabo una protesta para conmemorar el décimo aniversario del movimiento sombrilla de 2014 y el quinto aniversario del movimiento contra el proyecto de enmienda de la ley de extradición en Taipéi, Taiwán, domingo 9 de junio de 2024. B (AP Foto/Chiang Ying-ying) Chiang Ying-ying - AP

Durante su primer mandato, Trump sancionó a funcionarios chinos y hongkoneses por socavar la autonomía del territorio, prometida por Pekín cuando el Reino Unido entregó su colonia en 1997 bajo el principio de “un país, dos sistemas”. China había garantizado que la ciudad conservaría sus libertades civiles al estilo occidental y su autonomía económica durante al menos 50 años. Sin embargo, tras las protestas de 2019, Pekín ha intensificado su control político sobre Hong Kong.

Li podría intentar calmar a sus críticos, quienes lo acusan de no ser lo suficientemente patriótico, sugirió Wilson Chan. Para ello, podría reinvertir los ingresos de la venta de los activos portuarios en proyectos alineados con las políticas de Pekín, especialmente en el desarrollo del sector portuario en Hong Kong y China continental.

No obstante, la relación entre las empresas privadas y el gobierno chino sigue siendo incierta, advirtió George Chen, de The Asia Group. Aunque el presidente Xi Jinping se reunió recientemente con líderes del sector privado en un gesto de apoyo, muchos empresarios podrían preguntarse si seguir estrictamente la línea del partido, incluso cuando ello entre en conflicto con sus propios intereses comerciales.

Si Pekín aumenta la presión sobre Li para que cancele el acuerdo, la administración de Trump podría responder con nuevas sanciones y restricciones dirigidas a empresas chinas y hongkonesas, así como a individuos específicos.

Para Chen, la situación demuestra que las preocupaciones de Washington sobre la autonomía empresarial de Hong Kong no son infundadas.

“Esto es perjudicial para la defensa del principio de ‘un país, dos sistemas’”, concluyó.

