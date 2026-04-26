Amenaza en Estados Unidos: Trump confirmó que el tirador fue detenido y habló del ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje después de ser evacuado de emergencia de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca luego de que se escucharan disparos. El mandatario informó que el agresor fue detenido y pidió que el evento continuara con normalidad.

“Una noche memorable en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador fue detenido y he recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomará una decisión breve”, expresó el jefe de la Casa Blanca en Truth Social.

Además siguió: “Independientemente de la decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”.

Trump confirmó que el tirador fue detenido y habló del ataque

Minutos más tarde, Trump publicó otro mensaje en la red social, donde confirmó que los agentes le solicitaron que abandone la cena para seguir el protocolo y anticipó que dará una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. “La primera dama, el vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfecto estado de salud. He hablado con todos los representantes encargados del evento y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días”, señaló.

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