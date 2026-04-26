Los videos del momento en el que los agentes del Servicio Secreto evacuaron a Donald Trump

Donald Trump debió ser evacuado este sábado por la noche de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Se llevó a cabo a esa medida luego de que se escucharan estruendos en el lobby del hotel en el que se desarrolla el evento. La primera dama, Melania Trump, y otros funcionarios del Gobierno estadounidense también debieron ser sacados rápidamente del lugar por agentes del Servicio Secreto.

Muchos de los 2.600 asistentes se pusieron a cubierto y los camareros huyeron hacia la parte delantera del salón de actos. Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por los servicios de seguridad, Melania Trump pareció reaccionar ante algo en la multitud y mostraba una expresión de preocupación en su rostro, según una retransmisión en directo de CSPAN.

Donald Trump debió ser evacuado

Por otra parte, en redes sociales circularon videos en los que se observa a policías armados desplegados en los pasillos del hotel. Los estallidos se escucharon en el lobby del hotel en el que se desarrolla el encuentro de corresponsales.

A su vez, como indicó LA NACION, ningún funcionario resultó herido y se detuvo a un sospechoso tras el aparante tiroteo.

Minutos después de ese episodio, el mandatario estadounidense escribió un mensaje al respecto en su cuenta de Truth Social: “Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía".

Además, confirmó que se detuvo al tirador y contó que recomendó que el evento continúe. En otro mensaje, señaló que las fuerzas de seguridad le indicaron que, de acuerdo al protocolo, debe abandonar el lugar.

Policías corrieron armados por los pasillos del hotel en el que se encontraba Trump

El mandatario también aseguró que “la Primera Dama, el Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfecto estado de salud”.

En el momento en el que se escucharon los estruendos, Trump, que había llegado pocos minutos antes, se encontraba sentado en el estrado, en la parte delantera del salón del Hotel Hilton, ubicado muy cerca de la Casa Blanca.

Otros funcionarios del gobierno estadounidense también debieron ser evacuados

En ese momento, según el pool de prensa de la Casa Blanca —un grupo de periodistas que se trasladan con el presidente—, un miembro del Servicio Secreto gritó “¡Disparos!“.

El evento, organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, reúne cada año a representantes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense.

La asistencia de Trump a esa cena anual -su primera vez como presidente en el evento— era un momento muy esperado a raíz de la conflictiva relación que el líder republicano mantiene con los periodistas de muchos medios, a los que suele dedicar fuertes críticas.

Donald Trump sobre el episodio: "El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico"

Trump y su esposa habían llegado puntual al Hotel Hilton a las 20 (hora local). Los invitados llevaban apenas unos cinco minutos de cena cuando se escucharon gritos en la parte trasera del salón.

Luego, los agentes de seguridad corrieron a toda velocidad por los pasillos en dirección al escenario, donde se encontraba sentado Trump. Se oyeron gritos de asombro y, a continuación, los asistentes se tiraron bajo sus asientos y las mesas.

Los efectivos de seguridad, con las armas desenfundadas, irrumpieron en el estrado mientras el presidente y Melania Trump eran escoltados rápidamente hacia la salida.