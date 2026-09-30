Andy Burnham afirma que analiza el posible el regreso del Reino Unido a la Unión Europea

LONDRES.- El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo el miércoles que el Reino Unido debería barajar las opciones para su futura relación con la Unión Europea (UE), incluida la reincorporación al bloque, reiterando así su mensaje de que el Brexit “había hecho más daño que bien”.

Durante la conferencia anual del Partido Laborista celebrada el martes en Liverpool, Burnham, que hizo campaña a favor de la permanencia en la UE en el referéndum de 2016, defendió que el país debería volver a considerar las opciones para “la relación a largo plazo de Reino Unido con nuestros socios europeos”.

El primer ministro británico, Andy Burnham, interviene en la conferencia del Partido Laborista, celebrada en Liverpool, Inglaterra, el lunes 28 de septiembre de 2026. Stefan Rousseau - PA

El premier afirmó que la salida británica del bloque europeo no había cumplido la promesa de sus partidarios de “recuperar el control” y que, por el contrario, había debilitado al país, especialmente en el ámbito económico y a la hora de hacer frente a la cuestión migratoria.

En declaraciones a la BBC Radio 4, Burnham reiteró que el país debería considerar varias opciones para una relación futura, incluyendo no solo la adhesión plena, sino también la reincorporación al mercado único o a una unión aduanera, reavivando así un debate divisivo que ha fragmentado al país durante los últimos 10 años.

“Podríamos quedarnos como estamos. Esa es, sin duda, una opción, si la gente cree que este es el lugar adecuado donde permanecer”, afirmó Burnham, al enumerar ciertas opciones, entre ellas la de “ir hasta el final”, es decir, reincorporarse a la UE.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y la secretaria de Educación, Lucy Powell, posan en el escenario durante la conferencia del Partido Laborista en Liverpool, Inglaterra, el miércoles 30 de septiembre de 2026. Stefan Rousseau - PA

“Evidentemente, hay opciones que debemos considerar y tenemos que analizar qué es viable, así como las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas”, continuó el primer ministro, sin indicar por el momento qué decisión prefiere.

No está claro cómo recabará Burnham opiniones sobre la UE, pero afirmó en su discurso de la conferencia que “aprovechará la ocasión de la cumbre para exponerles a ustedes, y al país, cuáles creo que son las diferentes opciones”.

La cumbre entre la ‌UE y el Reino Unido, prevista para el 22 de julio, se pospuso tras la dimisión de ⁠Keir Starmer como primer ministro, y ahora podría celebrarse en noviembre, aunque cualquier medida formal ‌tendría que esperar hasta las próximas elecciones, previstas para mediados de 2029.

Una primera cumbre UE-Reino Unido tuvo lugar en Londres en mayo de 2025, organizada por Starmer en el marco de su estrategia de acercamiento a los 27 Estados miembros.

El primer ministro británico, Andy Burnham, aparece en la fotografía tomada el último día de la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool, al noroeste de Inglaterra, el 30 de septiembre de 2026. PAUL ELLIS - AFP

Según indicó, el premier británico se ceñirá a los compromisos de gobierno de Starmer adquiridos en las últimas elecciones de 2024. El Partido Laborista llegó al poder con un programa que contemplaba un acercamiento a la UE, pero con tres líneas rojas: no volver a la unión aduanera, al mercado único ni restablecer la libre circulación de personas.

No obstante, a principios de junio, antes de llegar al gobierno, Burnham había dicho que espera que el Reino Unido vuelva a la UE.

Otra cuestión sería si la UE estaría ​dispuesta a ofrecer a Londres la reincorporación en unos términos que Burnham pudiera considerar favorables.

Uno de los temas espinosos de la próxima cumbre será la política de la UE, denominada “Made in Europe”, que pretende dar prioridad a las empresas y los productos de la alianza en determinados sectores. El Reino Unido quiere que sus empresas puedan beneficiarse del mismo trato.

Las encuestas muestran que la mayoría de los británicos respaldaría la adhesión a la UE, pero ese apoyo suele desvanecerse cuando se tienen en cuenta requisitos como ‌la contribución a los presupuestos y la adopción del euro.

Agencias Reuters y AFP