Antes de llegar al Líbano, el papa León XIV respaldó la solución de dos Estados y avaló a Erdogan como mediador para la paz en Gaza y en Ucrania

A BORDO DEL VUELO PAPAL.- Inesperadamente, media hora después del despegue desde Estambul con rumbo a Beirut (un vuelo de dos horas para recorrer 1128 kilómetros), León XIV se desplazó a la parte trasera del Airbus A320 para dejar, en una aparición de menos de diez minutos, algunas definiciones . Su respaldo a la solución de los dos Estados y su aval al presidente turco, Recep Tayip Erdogan, como mediador para lograr la paz en Ucrania.

Luego de manifestarse muy contento por su primera parte del viaje en Turquía, agradecer a las autoridades y evocar la “extraordinaria” oración ecuménica donde tuvo lugar el Concilio de Nicea, respondió dos preguntas de periodistas turcos.

Ambos querían saber detalles de su reunión bilateral con el mandatario de su país, Recep Tayip Erdogan, que tuvo lugar el jueves pasado en Ankara, la capital.

El papa León XVI, amén de destacar, como había hecho su primer discurso, el rol para la construcción de la paz que puede tener Turquía como potencia regional contó que junto al mandatario también hablaron de las guerras en Gaza y Ucrania. Y recordó que la Santa Sede coincide con Erdogan en la urgencia de una solución de dos Estados para resolver el conflicto palestino-israelí.

León y Erdogan, con buena sintonía ADEM ALTAN� - AFP�

“Hablamos de los dos temas (Gaza y Ucrania). La Santa Sede desde hace años públicamente apoya la propuesta de una solución de dos Estados. Sabemos todos que en este momento Israel no acepta esa solución, pero la vemos como única opción que podría ofrecer una solución al conflicto que ellos siguen viviendo”, dijo.

“Nosotros también somos amigos de Israel, y tratamos entre las dos partes, digamos, de ser una voz mediadora que pueda ayudarlas a acercarse una solución con justicia para todos”, agregó.

“Hablamos de todo esto también con el presidente Erdogan y él está de acuerdo con esta solución. Turquía tiene un rol importante en esto”, añadió. “Y lo mismo con Ucrania”, subrayó, al aludir al hecho de que Erdogan fue un mediador clave para destrabar el bloqueo del comercio de granos ucranianos desde los puertos del Mar Negro, al comienzo de la guerra de agresión rusa.

“El presidente (Erdogan) ayudó mucho, llamó a las dos partes a reunirse, pero lamentablemente no hemos visto aun soluciones (al fin de la guerra)”, dijo.

“Hoy hay propuestas concretas para una paz y esperamos que el presidente Erdogan, con su relación con los presidentes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, pueda ayudar a resolver este conflicto”, sumó.

En otro orden, aprovechó de su breve encuentro con los periodistas del vuelo papal para destacar la propuesta que surgió en la víspera en Estambul, cuando se reunió con líderes de diversas iglesias cristianas, después de la reunión ecuménica de conmemoración del Concilio de Nicea: un futuro encuentro de todos los cristianos en Jerusalén, en 2033, cuando se celebrarán los 2000 años de la Resurrección de Jesucristo.

Es “un evento que todos queremos celebrar, fue bien recibida la idea de celebrar en Jerusalén este gran evento y hay muchos años para prepararlo”, aseguró. Humilde y sonriente, concluyó el encuentro agradeciendo nuevamente el trabajo de los periodistas en este primer viaje internacional.