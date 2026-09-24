Anticipan que el Súper Niño alcanzará su pico en las próximas semanas: “Podría ser uno de los eventos más intentos jamás registrados”

El episodio de El Niño de 2026 continúa intensificándose y podría ubicarse entre los más fuertes de los que se tenga registro. A mediados de septiembre, la temperatura superficial del mar en la región del Pacífico utilizada para seguir el fenómeno alcanzó una anomalía de +3 °C. Al mismo tiempo, el calor acumulado bajo la superficie del océano siguió en aumento.

Con octubre a pocos días de comenzar, se acerca el período en el que estos episodios suelen alcanzar su máxima intensidad. Sin embargo, los especialistas todavía no establecieron una fecha precisa para el pico: las proyecciones indican que el calentamiento continuará durante los próximos meses.

Qué dice el último pronóstico sobre El Niño

El análisis publicado el 21 de septiembre por el International Research Institute for Climate and Society, de Columbia Climate School, señala que los 22 modelos de pronóstico coinciden en que El Niño se fortalecerá aún más. Todos proyectan que se mantendrá en la categoría de “muy fuerte” durante el verano del hemisferio sur de 2026-2027.

“Podría estar entre los eventos de El Niño más fuertes registrados”, advierte el resumen del organismo. Esa posibilidad todavía depende de cómo evolucione la temperatura del Pacífico: aunque los modelos coinciden en la tendencia de fortalecimiento, difieren en el valor exacto que alcanzará el índice cuando llegue al máximo.

El indicador utilizado es el Niño 3.4, que mide cuánto se aparta la temperatura superficial del mar de su valor habitual en una franja del Pacífico ecuatorial. Su registro semanal, centrado en el 16 de septiembre, llegó a +3 °C, después de que el promedio mensual de agosto alcanzara +2,52 °C. Se trata de anomalías de temperatura del agua en esa región, no de un aumento de tres grados en la temperatura global.

La evaluación de intensidad de mediados de septiembre de 2026 ofrece una indicación impactante de la excepcional fortaleza del evento El Niño en curso

Cuándo podría alcanzar su máxima intensidad

De acuerdo con los registros históricos que cita el IRI, los episodios de El Niño y La Niña suelen desarrollarse entre abril y junio y alcanzar su máxima intensidad entre octubre y febrero. Por eso, las próximas semanas marcarán el comienzo de la ventana en la que este evento podría llegar a su pico, aunque el pronóstico no permite afirmar que lo hará en una semana determinada.

La señal de los modelos es consistente. Según el informe técnico, los 22 proyectan un Niño “muy fuerte” para los períodos trimestrales que van de septiembre-noviembre de 2026 a diciembre de 2026-febrero de 2027. Una mayoría incluso prevé valores que podrían alcanzar o superar los +3 °C durante la etapa de mayor actividad del fenómeno.

El calor bajo la superficie del océano es otro de los factores que sostienen esa previsión. El análisis detectó un reservorio de agua excepcionalmente cálida en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Según los investigadores, ese calor disponible puede favorecer nuevas subas de la temperatura superficial si persisten las condiciones atmosféricas actuales.

El conjunto de modelos apunta a un El Niño excepcionalmente fuerte en 2026-27, con los 22 modelos pronosticando un El Niño "muy fuerte"

Hasta cuándo podría continuar el fenómeno

El pronóstico basado en modelos asigna una probabilidad del 100% a la continuidad de El Niño hasta el período de febrero-abril de 2027. Luego comienza a disminuir: llega al 90% para abril-junio y al 61% para mayo-julio de 2027. Esas cifras describen la probabilidad de que persistan las condiciones de El Niño, no la de que conserve durante todo ese tiempo su intensidad máxima.

Históricamente, estos episodios suelen durar entre nueve y doce meses, aunque algunos persisten hasta dos años. Por ahora, la conclusión del IRI es que el fenómeno seguirá fortaleciéndose y permanecerá muy intenso durante los próximos meses.