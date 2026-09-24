Qué se sabe del huracán Polo: la trayectoria y “una de las tormentas más fuertes jamás registradas” impulsada por El Niño

El huracán Polo se intensificó con una velocidad que sorprendió a los especialistas y puso bajo vigilancia a varios estados de la costa del Pacífico mexicano. El ciclón alcanzó la categoría 5, la más alta de la escala de Saffir-Simpson, después de haber sido clasificado como categoría 1 menos de 24 horas antes.

Aunque las autoridades mexicanas señalaron que era poco probable que tocara tierra, advirtieron que sus efectos podían sentirse en la costa.

🚩Boletín #SIATCT no. 08 🚩#Huracán categoría 5 🌀 #Polo



⚠️ Se desplaza de manera paralela a las costas de Guerrero y Michoacán.



📍 A 205 km al sur suroeste de Zihuatanejo, Guerrero y a 390 km al sur sureste de Manzanillo, Colima. pic.twitter.com/BBDfBmA9CT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 24, 2026

Cuál es la trayectoria prevista para Polo

Según la información difundida por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el miércoles por la mañana el centro del huracán se encontraba a unos 300 kilómetros al sur de Zihuatanejo y 540 kilómetros al sudeste de Manzanillo. Avanzaba hacia el norte a cuatro kilómetros por hora.

El pronóstico indicó que Polo dará un giro brusco hacia el noroeste y luego continuará con rumbo oeste-noroeste durante los días siguientes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que, de acuerdo con los especialistas, la probabilidad de que el ciclón toque tierra es baja.

Esa previsión no elimina el riesgo para las zonas costeras. De acuerdo con el NHC, los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta unos 65 kilómetros del centro de la tormenta y los de fuerza de tormenta tropical alcanzan aproximadamente 169 kilómetros. El organismo esperaba que Polo siga siendo un huracán mayor muy potente durante los próximos días, pese a posibles fluctuaciones en su intensidad.

El huracán Polo se mantiene amenazante frente a las costas de México Zoom Earth

Qué estados de México pueden verse afectados

Se prevén condiciones de tormenta tropical este jueves sobre sectores de la costa de Guerrero, Michoacán y Colima. Para Guerrero y Michoacán, el pronóstico incluye acumulaciones de lluvia de entre 8 y 15 centímetros, con posibilidad de inundaciones repentinas y deslaves. También se esperan precipitaciones en áreas costeras de Oaxaca, Colima y Jalisco, aunque de menor intensidad.

Ante el avance del ciclón, la Marina de México cerró puertos en Guerrero y Michoacán y pidió a la población y a los pescadores extremar las precauciones. Las autoridades educativas, además, suspendieron temporalmente las clases en varias zonas vulnerables.

La embajada de Estados Unidos en México alertó que las lluvias y las condiciones peligrosas del mar podían representar un riesgo incluso si Polo no tocaba tierra. Entre las amenazas mencionó las inundaciones, los deslaves, las corrientes de resaca y las olas anómalas.

#ComunicadoCNPC📄 | CNPC insta a la población a reforzar medidas de autocuidado por efectos del #Huracán #Polo, categoría 4



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Por qué se intensificó tan rápido y qué relación tiene con El Niño

Polo pasó de categoría 1 a 5 en menos de un día, una evolución que el NHC describió como “verdaderamente notable”. Se convirtió, además, en el tercer huracán de categoría 5 de la temporada del Pacífico, después de Genevieve y Lowell.

“Esta es una de las tormentas más fuertes de la historia en la cuenca del Pacífico”, afirmó Kristen L. Corbosiero, profesora de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad de Albany. La categoría 5 corresponde a huracanes con vientos máximos sostenidos superiores a los 253 kilómetros por hora.

El especialista Philip Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado, vinculó la rápida intensificación de Polo con las condiciones asociadas a El Niño. Según explicó, en el Pacífico este fenómeno favorece aguas más cálidas y patrones de viento que pueden facilitar el fortalecimiento acelerado de los huracanes.

Mientras Polo mantiene en alerta a la costa mexicana, el huracán Odalys también ganó fuerza en el Pacífico. Sin embargo, se encuentra a unos 2085 kilómetros del extremo sur de Baja California y, según los reportes citados, permanece en mar abierto sin representar una amenaza para zonas habitadas.

Agencia AP