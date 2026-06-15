Arde una histórica catedral de Kiev tras un bombardeo masivo ruso

KIEV.– Al menos 11 personas murieron en Ucrania en un nuevo ataque masivo ruso, especialmente intenso sobre Kiev, donde la emblemática catedral ortodoxa de la Dormición terminó en llamas.

Otras tres personas murieron en la ciudad rusa de Tula, a unos 200 kilómetros al sur de Moscú, en un ataque ucraniano con drones, según el gobernador regional.

La catedral de Kiev en llamas tras ataques rusos

En Kiev, los bombardeos rusos alcanzaron numerosos barrios de la ciudad y causaron al menos cinco muertos y 34 heridos, según las autoridades locales.

Otras cinco personas –cuatro rescatistas y un funcionario municipal– murieron en la gran ciudad de Kharkiv, en el noreste, según el ministro del Interior, Igor Klimenko. Una persona más falleció en Kherson, en el sur del país.

La catedral de Kiev

Uno de los incendios que dejó la nueva andanada de misiles rusos afectó la cubierta de la catedral ortodoxa de la Dormición, ubicada en el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev –inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco–, indicó el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

El complejo se remonta al siglo XI, y reviste un importante significado para los cristianos ortodoxos tanto de Ucrania como de Rusia.

Bomberos ucranianos trabajan en el techo de la dañada catedral de la Dormición, en Kiev, el 15 de junio de 2026 TETIANA DZHAFAROVA - AFP

Moscú dijo haber llevado a cabo durante la noche un “bombardeo masivo” contra instalaciones militares en Kiev, Kharkiv y la región de Dnipropetrovsk, pero negó haber apuntado al complejo monástico de la capital.

El ministerio de Defensa ruso aseveró que el incendio en el Monasterio de las Cuevas se debió a un “caduco” misil Patriot de la defensa aérea ucraniana.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseveró que Rusia atacó “deliberadamente” con dos drones la zona del complejo monástico y calificó el ataque como “uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”.

La catedral de Kiev en llamas tras ataques rusos

Una de las fachadas de la catedral quedó destrozada, y la cubierta parcialmente destruida. Más de diez camiones de bomberos fueron desplegados en la zona, constató un fotógrafo de AFP.

El servicio de seguridad ucraniano anunció que expondrá públicamente los restos de uno de los drones que impactaron en el complejo.

La Unesco condenó en un comunicado el ataque, que “causó importantes daños en el exterior y el interior de la catedral de la Dormición”, y sus alrededores, y se dijo a disposición de las autoridades para ayudar a evaluarlos.

Zelensky y la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, durante una visita a la Catedral de la Dormición, en Kiev, el 15 de junio de 2026 HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El monasterio, fundado en 1051 por los santos Antonio y Teodosio en las colinas que dominan el río Dniéper, cuenta con un complejo sistema de cuevas y catacumbas subterráneas que se extienden a lo largo de unos 600 metros.

Su aspecto actual, no obstante, se debe en gran medida a las obras realizadas en los siglos XVII y XVIII, durante el barroco ucraniano.

Durante aproximadamente 400 años, entre los siglos XII y XV, sirvió de modelo para la construcción de iglesias similares en Europa del Este, aunque la catedral fue destruida casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida entre 1999 y 2000.

En el ojo de la polémica

Makarii, un monje que vive en el monasterio, contó a la AFP que saltó “de la cama” tras escuchar un fuerte estruendo a las cinco de la mañana y vio el complejo envuelto en “fuego y humo”.

Un trabajador de los servicios de emergencia aseguró que “todo está bien en el interior” de la catedral y que el techo absorbió la mayor parte del daño.

La catedral de Kiev en llamas tras ataques rusos

El complejo monástico fue noticia en los últimos años por la expulsión de monjes acusados de mantener vínculos con Rusia. En enero, otros edificios del complejo resultaron dañados por proyectiles rusos.

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania se separó oficialmente del patriarcado de Moscú en 2022, tras la invasión. Dos años más tarde, el gobierno de Kiev prohibió la rama de la Iglesia rusa en Ucrania.

Bomberos ucranianos trabajan en el techo de la dañada catedral de la Dormición, en Kiev, el 15 de junio de 2026 SERHII OKUNEV - AFP

El patriarca de Moscú, Cirilo, se ha destacado como un ferviente defensor del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Al igual que la guerra de agresión que Rusia lleva a cabo contra Ucrania desde hace más de cuatro años, nada justifica este ataque contra nuestro patrimonio universal“, dijo en X el presidente francés, Emmanuel Macron, condenando el ataque.

El ingreso a la Unión Europea

En paralelo, Ucrania tenía programado iniciar oficialmente el lunes las negociaciones para su ingreso a la Unión Europea (UE), poniendo en marcha un proceso que exigirá que su gobierno se comprometa a años de reformas políticas, incluso cuando continúa combatiendo la invasión rusa.

El viceprimer ministro ucraniano Taras Kachka tenía previsto asistir a una llamada conferencia intergubernamental en Luxemburgo, para sostener conversaciones sobre un primer grupo de áreas de política que ayudarán a Kiev a alinearse con las leyes, normas y valores del bloque.

Bomberos intentan extinguir un incendio en un mercado de la ciudad tras un ataque ruso con misiles y drones contra Kiev, Ucrania, el 15 de junio de 2026 Dan Bashakov - AP

Ucrania considera la membresía en la UE como una “garantía de seguridad” para un futuro estable una vez que termine la guerra.

Su mejor garantía será la membresía en la OTAN, pero el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, insiste en que eso no puede ocurrir y otros se muestran recelosos de que se incorpore al tiempo que continúan los combates.

El presidente ucraniano pidió a los gobernantes del G7, que se reúnen en Francia a partir de este lunes, que intensifiquen la presión sobre Rusia.

Un helicóptero arroja agua desde un tanque de descarga sobre un incendio en un mercado tras un ataque ruso contra Kiev, Ucrania, el 15 de junio de 2026 Evgeniy Maloletka - AP

“Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7, que ahora se reúnen para esta cumbre, y que esta respuesta sea decisiva y sustantiva: más presión sobre el agresor y más apoyo para la defensa aérea de Ucrania, especialmente su capacidad antibalística”, declaró Zelensky.

Moldavia también debía iniciar oficialmente sus conversaciones de adhesión. Rusia ha intentado durante mucho tiempo mantener al país dentro de su órbita, y el año pasado se le acusó de librar una importante campaña de desinformación impulsada por inteligencia artificial durante las elecciones.

Agencias AP, AFP y ANSA