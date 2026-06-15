Trump llega a Francia para una cumbre del G7 marcada por el acuerdo con Irán, el estrecho de Ormuz y la guerra en Ucrania

ÉVIAN–LES–Bains, Francia.– El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, aterrizó el lunes en Ginebra antes de dirigirse a los Alpes franceses para su reunión con otros líderes mundiales en una cumbre de tres días del Grupo de los Siete, dónde se espera se discutan detalles del reciente acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la actualidad de la invasión rusa de Ucrania, entre otros temas.

Trump y funcionarios iraníes llevaban días diciendo avanzar hacia un acuerdo que podría concluir los casi cuatro meses de guerra, pero la situación continúa siendo inestable tras una nueva ronda de ataques el domingo entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah –respaldado por el régimen islámico– en Líbano.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llega a la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia Thibault Camus - AP

Con el acuerdo, no obstante, Trump tiene previsto llegar a Évian–les–Bains el lunes por la tarde con algo de viento a favor para las conversaciones con los demás mandatarios, algunos de los cuales han sido muy críticos con su manejo del conflicto en Medio Oriente, que ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía.

El anfitrión este año, el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó por su parte a los líderes de tres países que no forman parte del grupo –Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos– a participar en una sesión sobre Medio Oriente el martes, en la que se espera que Irán sea un tema central.

El helicóptero presidencial norteamericano aterriza en el aeropuerto de Ginebra, Suiza, antes de la cumbre del G7 Jean-Christophe Bott - Pool Keystone

“El objetivo será evaluar las implicaciones de este acuerdo, el apoyo a Líbano, la reapertura a largo plazo del estrecho de Ormuz y, por supuesto, alcanzar un acuerdo sobre los programas nuclear y balístico (de misiles) de Irán”, afirmó el mandatario galo en un video publicado en redes sociales el domingo por la noche.

Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá también emitieron una declaración conjunta en la que recibieron con satisfacción el acuerdo entre Washington y Teherán como un “momento de oportunidad para restaurar la estabilidad regional y estabilizar la economía mundial”.

La agenda de la cumbre

Macron quiere impulsar una agenda cargada de temas delicados, desde limitar los desequilibrios económicos mundiales hasta aumentar el control en el ámbito digital, en particular en materia de IA, pasando por “diversificar” el suministro de tierras raras.

El G7 está impaciente por reabrir Ormuz para aliviar la presión sobre los precios del petróleo, que entre tanto recibieron con una bajada notable la noticia del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Macron se dirige al personal de seguridad antes de la cumbre del G7, en Évian CHRISTIAN HARTMANN - POOL

Pero a la espera de conocer los detalles del acuerdo, Francia y Reino Unido tienen lista una misión conjunta para ayudar a la reapertura de Ormuz, junto a otros aliados. El portaaviones francés Charles de Gaulle puede “desplegarse en dos o tres días”, indicó le presidente francés.

“Nosotros defendemos el derecho internacional y haremos todo lo posible para que no haya un peaje”, dijo Macron a la cadena TF1 horas antes del inicio de la reunión.

Macron visita a las fuerzas de seguridad antes de la cumbre del G7 en Évian-les-Bains Christophe Ena - AP

Aunque no dio detalles, subrayó que la “prioridad” es la reapertura del estrecho.

Otras de las incertidumbres son las implicaciones del pacto para Líbano, así como para las actividades nucleares y balísticas de Irán.

Desfile de líderes internacionales

Con la llegada a Evian este lunes del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, empezó el desfile de líderes mundiales que transitarán por la cumbre.

Aunque sólo siete países pertenecen a este grupo de grandes economías industrializadas –Estados Unidos, Alemania, Japón, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá–, París quiere ampliar su alcance.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y su esposa, a su llegada a la cumbre del G7 en Évian-les-Bains Isabel Infantes - Pool Reuters

Además de los líderes árabes que estarán presentes para hablar sobre Irán, incluido el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, el emir de Qatar y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, también se espera la participación en algunas sesiones de los líderes de Brasil, India, Kenia y Corea del Sur.

Por su parte, Sam Altman, fundador de OpenAI, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, y Arthur Mensch, de su rival europeo Mistral AI, abordarán el miércoles durante un almuerzo la protección de menores en la esfera digital.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su esposa llegan al Hotel Royal antes de la cumbre del G7, en Évian LUDOVIC MARIN - POOL

Miles de policías y soldados participan en el operativo de seguridad, que se extiende a la vecina Suiza, al otro lado del lago Lemán. El domingo hubo choques entre policías y manifestantes contra el G7 en la ciudad suiza de Ginebra.

Nueva amenaza de aranceles

En un tema aparte, Trump dijo al New York Post antes de partir hacia la cumbre que ha advertido a Macron que Estados Unidos “no tendrá otra opción” que imponer aranceles del 100% a los vinos franceses a menos que París elimine su impuesto digital a las empresas tecnológicas estadounidenses, renovando una antigua amenaza del republicano que se remonta a su primer mandato.

Los vinos y las bebidas alcohólicas exportadas a Estados Unidos desde la Unión Europea enfrentan ahora un arancel del 15%.

Macron se reúne con miembros de las fuerzas de seguridad antes de la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026 Christophe Ena - AP

En respuesta, el presidente francés afirmó el lunes que no cederá ante la presión de su par estadounidense ni eliminará su impuesto ​digital ⁠sobre ⁠los gigantes tecnológicos.

Macron declaró al canal de televisión francés TF1 que “los aranceles no benefician a nadie, sobre todo los aranceles entre países del G7”. Cuando se le preguntó si dará el brazo a torcer ante las amenazas arancelarias, respondió: “No, porque así no es como funciona”.

Francia ‌aplica desde 2019 un impuesto del 3% sobre los ingresos por servicios digitales ⁠obtenidos por empresas con ingresos superiores a 25 millones de euros en ‌el país y a 750 millones de euros en todo ⁠el mundo.

Macron saluda desde un automóvil al retirarse tras reunirse con las fuerzas de seguridad antes de la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026 Christophe Ena - AP

Los exportadores franceses de vinos y bebidas ⁠espirituosas afirmaron que la última amenaza de Washington es una mala noticia para un sector dependiente de las exportaciones, atrapado en una disputa ajena a su control, e instaron a actuar con responsabilidad.

Trump tiene previsto reunirse con Macron cuando llegue a Francia más tarde el lunes. Tras su reunión, ambos mandatarios se unirán a los demás líderes para una cena de trabajo.

La guerra en Ucrania

Los dirigentes europeos y Canadá también estarán deseosos de recordar a Trump la importancia de presionar a Rusia para que acepte una paz en los términos de Ucrania, más de cuatro años después de la invasión de su vecino.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que debe viajar a Evian el martes, urgió a los líderes del G7 a aumentar la presión sobre Moscú tras la última oleada de ataques rusos, que dejó al menos 11 muertos e incendió una catedral histórica en Kiev.

Las banderas de los países miembros ondean al viento frente a la sede principal de la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026 Thibault Camus - AP

Por el momento, Zelensky no tiene programadas conversaciones cara a cara con Trump mientras ambos estén en Francia, pero Trump ya habló por separado con el mandatario ucraniano así como con el presidente ruso, Vladimir Putin.

La llamada de Putin con Trump duró poco menos de una hora, según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien informó a los periodistas.

China y las tierras raras

De forma poco habitual, el presidente estadounidense planea prolongar su estancia en Francia cenando con Macron en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, el miércoles, después de que concluya la cumbre del G7.

Un hombre corre frente a un cartel publicitario de la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026 Christophe Ena - AP

Aunque China no forma parte del G7, también será un tema importante. Los líderes abordarán cuestiones como el dominio y control de Pekín en el mercado de las tierras raras, cruciales para la transición energética y digital.

“Actualmente, China ha acumulado mucho, existen dependencias”, explicó Macron, confiado en que se alcance un acuerdo en el G7 para “diversificar” la obtención de las tierras raras y evitar “bloqueos”.

Agencias AP y AFP